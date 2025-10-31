Gobierno riojano y Ministerio Justicia colaboran en adaptar sistemas tecnológicos a nuevo modelo organizativo judicial

Gobierno riojano y Ministerio de Justicia adaptarán los sistemas tecnológicos al nuevo modelo organizativo judicial - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han suscrito este viernes un convenio de colaboración que permitirá adaptar los sistemas tecnológicos de la Administración de Justicia riojana al nuevo modelo organizativo previsto en la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (LOEO).

El acuerdo ha sido firmado esta mañana en Madrid por la consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en presencia de responsables técnicos de ambas administraciones.

El objetivo de este convenio es facilitar la adaptación de los sistemas de información judicial al nuevo modelo organizativo que introduce la LOEO, con la creación de los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y los servicios comunes de tramitación, general y de ejecución, así como la implantación de un sistema de trabajo más eficiente, interoperable y tecnológico en beneficio de profesionales y ciudadanía.

La consejera María Martín ha destacado que "La Rioja continúa avanzando en la modernización de sus servicios públicos y este convenio nos sitúa en la senda de una Justicia más ágil, eficiente y cercana, que aprovecha las oportunidades de la tecnología para mejorar la atención a la ciudadanía, especialmente en los municipios más pequeños".

Asimismo, Martín ha subrayado la importancia de la cooperación institucional, "este acuerdo refleja el compromiso del Gobierno de La Rioja con un modelo de Justicia del siglo XXI, basado en la coordinación entre administraciones, la digitalización y la transparencia", añadiendo que "solo con una gestión moderna y eficiente de los recursos podremos garantizar un servicio público de calidad".

El nuevo sistema supondrá adaptaciones en las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas en los órganos judiciales, especialmente en lo relativo a la identificación de unidades funcionales, la gestión de usuarios, procedimientos y documentación.

Estas actuaciones serán desarrolladas conforme a los criterios de interoperabilidad y eficiencia tecnológica regulados en el Real Decreto-Ley 6/2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El convenio tiene una vigencia inicial de cuatro años, prorrogable anualmente hasta un máximo de otros cuatro, y no conlleva gasto económico, dado que la cesión de la transferencia tecnológica se realiza de manera gratuita entre las partes.

Con este acuerdo, La Rioja avanza en la implantación del nuevo modelo judicial previsto en la LOEO, reforzando su compromiso con la eficiencia, la digitalización y la calidad del Servicio Público de Justicia, pilares esenciales para una administración moderna, accesible y centrada en las personas.