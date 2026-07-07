El Gobierno riojano y la Policía Nacional refuerzan su colaboración en la vigilancia y control de juegos y apuestas

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LOGROÑO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía a suscribir un convenio con la Dirección General de la Policía Nacional que refuerza la colaboración que mantienen ambas instituciones en materia de vigilancia y control de las actividades de juego y apuestas en la comunidad autónoma.

Según este acuerdo, se creará un Grupo de Inspección integrado por dos funcionarios policiales, y el Ejecutivo regional se compromete a poner a su disposición los medios materiales y económicos necesarios que garanticen el desempeño de sus funciones.

El convenio actualiza el régimen de cooperación que la Comunidad Autónoma de La Rioja y el Ministerio del Interior mantienen desde 1994 en materia de juego, y define como funciones específicas del grupo de inspección la vigilancia y el control de las actividades de los juegos y apuestas, así como el levantamiento de las pertinentes actas inspectoras y la adopción de las medidas cautelares establecidas.

Este instrumento se apoya en la Ley 3/2022, reguladora del juego y las apuestas de La Rioja y de la prevención del juego problemático y patológico, que prevé que estas funciones puedan ejercerse en régimen de colaboración por funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Gobierno de La Rioja pondrá a disposición del Grupo de Inspección un vehículo destinado de forma exclusiva a estas funciones, un equipo informático con acceso a las aplicaciones de la Administración autonómica y una cantidad máxima anual de 5.000 euros para sufragar dietas y otros gastos derivados del servicio, además de facilitar la participación de estos funcionarios policiales en cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la inspección y el control del juego.

El convenio incorpora cláusulas específicas de confidencialidad, protección de datos y seguridad de la información, y crea una comisión mixta de seguimiento que se reunirá al menos una vez al año para impulsar las actuaciones previstas y garantizar su desarrollo integral.