El Gobierno riojano rechaza una petición de Vox para arrancar viñedo "mientras la solicitud no venga del sector"

La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, ha rechazado hoy plantearse arrancar viñedo "mientras la solicitud no venga del sector" tras una interpelación, en el Parlamento riojano, del diputado de Vox Hector Alacid que lo ha considerado "casi inevitable".

Alacid ha puesto sobre la mesa, en su intervención, que "un litro de vino que se destila es un kilo de uva que sobra" añadiendo que, durante los últimos años, "se han plantado viñas en lugares que no corresponde", así como "variedades prolíficas".

También, que se han dado "ayudas a mujeres, a jóvenes agricultores para plantar viña". "Un boom", ha entendido, "que ha llevado a la situación actual".

En un momento en el que "lo que se está haciendo" en La Rioja "no aporta solución" y mientras "con la destilación se van tapando parches", Alacid ha apuntado cómo Burdeos ha previsto arrancar 10.000 hectáreas.

"El arranque del viñedo es un planteamiento que ustedes deberían tener sobre la mesa; es una cuestión difícil pero es casi inevitable", ha aseverado.

Manzanos ha defendido la acción del Gobierno de La Rioja destacando tanto las ayudas como la cosecha en verde.

Ante la petición de Vox ha aseverado: "El hecho de arrancar viñedo tiene que venir del sector, y mientras tengamos herramientas para evitarlo tenga claro que las vamos a utilizar".

Ha insistido en que sólo se lo planteará el Gobierno "cuando los legítimos representantes lo pidan", citando las organizaciones de agricultores, el Consejo Regulador, las bodegas y cooperativas.

"Lo que está intentando el Gobierno de La Rioja", ha dicho, "es recuperar los beneficios, reduciendo stocks".

A su juicio, la estrategia debe basarse en "aumentar las ventas y que Rioja tenga características cualitativas que aseguren el futuro". Ha pedido: "No nos pongamos nosotros mismos zancadillas".

"Vender más y mejor vino" es, para Manzanos, lo que hay que hacer. Algo ante lo que Alacid ha creído que "los bodegueros estarán encantados", poniendo el ejemplo de "una empresa de calzado que tiene mil zapatos sin vender y le solucionan el stock".

Manzanos ha visto que Rioja no tiene nada que ver con Burdeos, y que es Rioja quien debe ser ejemplo a seguir, no al contrario; algo ante lo que Alacid le ha replicado: "Cómo no van a ser Burdeos y Borgoña nuestro ejemplo, con quien nos vamos a comparar, con Valdepeñas o Malchuela".