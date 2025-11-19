Gorgorito 'se pone el pijama' para sensibilizar sobre el derecho a crecer en una familia - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La estatua de Gorgorito, ubicada en plena Gran Vía logroñesa, ha causado esta mañana no poca sorpresa entre los viandantes, que lo han encontrado en pijama y rodeado de varios cuentos infantiles. También la estatua de la niña que sigue sus aventuras lucía su correspondiente pijama.

Se trata de una iniciativa de la Asociación AFAAR, apoyada por el Ayuntamiento de Logroño, con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se conmemora mañana, 20 de noviembre.

El objetivo de esta campaña, que se desarrolla a nivel estatal por parte de la Asociación estatal de Acogimiento Familiar, es visibilizar sobre el derecho de los niños y niñas a crecer en una familia, y sensibilizar sobre la importancia del acogimiento familiar.

La concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha destacado que "de la mano de Gorgorito, queremos concienciar a nuestra sociedad sobre el derecho que tienen todos los niños y niñas a crecer en un hogar, en una familia, y visibilizar la gran labor que se realiza por parte de las familias que acogen a estos niños, niñas y adolescentes".