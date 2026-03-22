Grado de Medicina, planta de Manjarrés y daños producidos por el lobo, entre los asuntos del próximo pleno regional

JUNTA DE PORTAVOCES EN EL PARLAMENTO DE LA RIOJA - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo Pleno del Parlamento regional abordará el proceso de implantación del Grado en Medicina, la instalación de una planta industrial de prefabricados de hormigón en Manjarrés o la compensación de los daños producidos por el lobo al ganado, entre otras cuestiones, según se ha fijado en el orden del día. La sesión será el próximo jueves, 26 de marzo, a partir de las 09,00 horas.

El Pleno comenzará con las preguntas a los miembros del Gobierno regional. En concreto el PSOE querrá saber sobre las medidas concretas y objetivos que se han marcado para frenar el cierre de actividades económicas en el medio rural riojano durante esta legislatura y la valoración que hacen del grado de cumplimiento del Plan Estratégico del Champiñón y la Seta de La Rioja presentado en el año 2024.

Continuará el Grupo Parlamentario Popular para interrogar sobre infraestructuras deportivas, medidas para fortalecer el sector agropecuario de nuestra comunidad y por la orden de subvenciones para centros de ocio, convivencia y sociabilidad para los pequeños municipios.

Por su parte, Podemos IU pedirá que les justifique "la instalación de una planta industrial de prefabricados de hormigón en Manjarrés, cuya superficie supera ampliamente la del nucleo urbano".

SANIDAD PÚBLICA RIOJANA

De nuevo, diputados del PSOE tomarán la palabra para cuestionar la política de recursos humanos que está desarrollando el Gobierno de La Rioja así como para que el Ejecutivo garantice el fortalecimiento de la sanidad pública riojana. Después, diputados de Vox preguntarán sobre si están siendo "suficientemente transparentes con el proceso de implantación del Grado en Medicina de nuestra región".

El GPP también ha registrado otras preguntas sobre condiciones laborales de los docentes interinos, medidas para reforzar el ecosistema emprendedor riojano y la ampliación de urgencias.

Este turno lo terminará el PSOE con una cuestión sobre las medidas que está impulsando el Gobierno de La Rioja para conseguir "una transición energética que nos permita superar la dependencia económica de los combustibles fósiles".

INTERPELACIONES, MOCIONES Y PROPOSICIONES NO DE LEY

En el turno de las Interpelaciones, el grupo Podemos-IU ha registrado dos, una relativa a la política general del Gobierno en materia de Vivienda y otra en materia de Formación Profesional mientras que el PSOE debatirá sobre Dependencia, Discapacidad y Mayores.

Posteriormente llegará el turno de las Mociones Consecuencia de Interpelación con el Grupo Socialista que instará a "implementar cuanto antes el Plan de Desarrollo Industrial 2026-2028 con una dotación financiera suficiente".

Las Proposiciones No de Ley las comenzará de nuevo el PSOE para pedir que se lleve a cabo la redacción del proyecto constructivo de la variante de la LR-137 con la LR-251 en Fuenmayor, así como su licitación una vez acabado el mismo; y a instar a la consejería competente en materia de infraestructuras y transportes a que priorice esta actuación "por razones de seguridad vial y bienestar ciudadano".

CEE MARQUÉS DE VALLEJO Y EL CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE VALVANERA

Vox instará sobre "la adopción de medidas necesarias y urgentes sobre el CEE Marqués de Vallejo" y de "seguridad" en el centro educativo Virgen de Valvanera.

Los socialistas instarán "a acometer, de manera inminente, el desarrollo reglamentario de la Ley 3/2023, de familias monoparentales en La Rioja; y a elaborar, de manera inmediata, un calendario de implementación efectiva de las medidas consignadas en la ley riojana.

GUERRA DE IRÁN

Por su parte, Podemos-IU pedirá al Parlamento de La Rioja que "rechace y condene la agresión militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán y el Líbano" e instará al Gobierno riojano a negociar "una nueva regulación integral de las interinidades docentes en La Rioja".

Finalmente, el PP pedirá al Gobierno de España "trabajar, desde la coordinación real y efectiva con los representantes de los profesionales sanitarios" y a que cumpla con lo acordado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 28 de julio de 2022 y transferir de manera inmediata a las comunidades autónomas la totalidad de las partidas presupuestarias previstas para la compensación de los daños producidos por el lobo al ganado y para la financiación de medidas preventivas, evitando su desvío hacia otros programas.