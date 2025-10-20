Los grandes conciertos de 'Actual 2026' en el Palacio de Deportes se celebrarán el 2 y 3 de enero

Presentación de la imagen de Actual 2026 por parte del consejer de Cultura, José Luis Pérez Pastor, el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, y el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana- GOBIERNO RIOJANO

Han salido al mercado 500 abonos 'ciegos' al precio de 40 euros

LOGROÑO, 20 (EUROPA PRESS)

Los grandes conciertos de 'Actual 2026' en el Palacio de Deportes, dentro de 'Escenario UNIR' se desarrollarán los días 2 y 3 de enero, mientras que el 4 habrá otro en Riojafórum, según ha dado a conocer el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, que ha indicado que se ha tenido que hacer así "por mor del calendario, para que pueda acudir más público ese viernes y sábado".

Todo ello en la trigésimo sexta edición del festival, que se celebra en Logroño del 2 al 6 de enero. En la presentación del mismo, en la que también ha intervenido el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana, y ha estado presente el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, se ha dado a conocer la imagen gráfica, diseñada por el estudio riojano 'Sidecar', basada en el "latido".

Además, se ha dado a conocer la salida al mercado de 500 abonos 'ciegos', que se pueden adquirir en la página de 'Actual', al precio de 40 euros. Ha señalado que será un programa "pensado para todos, para vivir en comunidad en unas fechas muy especiales, porque no es un festival al uso que desde hoy vuelve a latir".

Sobre la imagen del Festival, con una idea esencial y directa: el latido, Pérez Pastor ha destacado que es así "porque Actual toma el pulso de la cultura a comienzos de año, inaugura el calendario de todo el país. A través del latido, un ritmo primario que anida en el interior de cada uno y que es común a todos los espectadores que podrán vibrar al unísono durante el festival".

En esta edición, se ha apostado por "un latido gráfico, acompañado por un papel milimetrado, con fondo amarillo que transmite positividad y energía, que nos recuerda que Actual es un escenario de culturas contemporáneas que convierte a Logroño en un mapa de oportunidades culturales, a lo largo de todo el día, para todos los públicos". La imagen gráfica de esta edición del festival ha sido desarrollada por la agencia riojana de publicidad, Sidecar Design.

UN PULSO DE CULTURAS CONTEMPORÁNEAS

Al respecto de la programación, el consejero ha explicado que este año el festival "repite el esquema que se ha propuesto en estos dos últimos años, con citas para todos los públicos con el fin de que cada persona vibre con su propio festival, acudiendo a las actividades que más le hagan latir", ha declarado el consejero haciendo alusión a la imagen de este año.

En cuanto a la programación musical, de nuevo "vuelven a presentar una gran variedad estilística abarcando absolutamente a todos los públicos, desde bebés a personas de todas las edades", ha incidido el consejero. "La principal novedad de este año ha venido marcada por el calendario y es que las dos noches de grandes conciertos del Escenario UNIR (Palacio de los Deportes de La Rioja) esta vez serán los días 2 y 3 de enero, con un concierto final en Riojaforum el 4 de enero".

Como viene siendo habitual, los ciclos se extenderán a lo largo de toda la jornada con multitud de propuestas repartidas por el amplio mapa de conciertos que se extenderán por la capital riojana y cuyo contenido y programa se irá desvelando a lo largo del mes de noviembre. Un recorrido que, como es habitual en cada edición de Actual, "pensará en todos los públicos y en numerosos géneros y formatos musicales", ha recordado Pérez Pastor.

El cine seguirá siendo uno de los puntales del festival en la edición 2026 con las Matinales de la Filmoteca Rafael Azcona, en la sala Gonzalo de Berceo y las proyecciones, durante las tardes, en el Teatro Bretón, a los que se unirá el ya tradicional ciclo Sueños en Corto del Café Bretón.

Por último, las artes tendrán también una presencia especial en esta trigésima sexta edición del festival riojano con Escenario Insólito y Sala Negra, en la parte teatral, junto a una nutrida propuesta de exposiciones que este año suma el ciclo Hotel Actual, un mercado de arte contemporáneo en las habitaciones del Hotel F&G.

"Una programación muy completa e intensa con multitud de citas, que se dejará sentir por toda la capital riojana y cuyos detalles se irán conociendo a lo largo de las próximas semanas", ha finalizado Pérez Pastor.

500 ABONOS CIEGOS A PRECIO ESPECIAL YA A LA VENTA

Actual ha lanzado esta misma mañana su renovada página web www.actualfestival.com. Tal como ha informado el consejero, a través de la web, el público "más madrugador y fiel del festival puede adquirir ya los primeros 500 abonos ciegos a un precio especial de 40 euros para los grandes conciertos del Escenario UNIR (Palacio de los Deportes de La Rioja), que se celebrarán las noches del 2 y 3 de enero de 2026".

El consejero ha explicado que "el acuerdo con el Ayuntamiento de Logroño se traduce en la cesión de espacios para actividades como el Teatro Bretón, o la Gota de Leche". Además, el Consistorio apoya al Festival involucrando al Teatro Bretón con la programación de cine, con la colocación de escenarios, instalación de vallas o un refuerzo en la seguridad, así como la cesión de espacios publicitarios.

COLABORACIÓN UNIR

Por su parte, Galiana ha señalado que para UNIR "es un orgullo seguir colaborando con el Gobierno riojano y el Ayuntamiento de Logroño en Actual, dentro de los grandes conciertos", al tiempo que ha señalado que su participación tiene también el componente propio de la universidad como es la "formación, investigación y transferencia".

En este sentido, ha explicado que "desde el punto de vista de la formación, hay diversos estudiantes de toda la universidad, en el ámbito de la fotografía, en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la dirección de proyectos culturales, que van a estar inmersos en el festival, estudiantes de todas las partes de España".

En el caso de la investigación ha avanzado que " habrá un investigador que dará una capa académica en 'La Guerra de Bandas'; y también va a haber desde otro investigador, desde la dirección de producción de proyectos culturales, que va a trabajar en el uso del espacio urbano en el ámbito del festival".

Finalmente, el director ejecutivo de UNIR ha señalado que "la transferencia se traduce y se materializa en la implantación y el desarrollo de una muestra de fotografía; de una exposición de fotografía de todo lo que recojan los estudiantes a la posterioridad del festival".