Gritando en Silencio tocará el 9 de marzo en Logroño

Publicado 10/11/2018 19:29:24 CET

MADRID/ LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Gritando en Silencio están de vuelta tres años después con Material Inflamable (Warner Music, 2018), un cuarto álbum de estudio con el que se reivindican como rockeros clásicos y, de paso, se postulan como necesario relevo generacional en la en ocasiones demasiado inmovilista escena del rock español. La banda tocará el 9 de marzo en la sala Biribay de Logroño.

"Es el disco que mejor suena de la banda. Tiene ese sonido moderno, de base gorda y contundentes que buscábamos", explica a Europa Press el vocalista y guitarrista Marcos Molina, quien además relata que para grabar fueron a la localidad guipuzcoana de Usúrbil, donde se encuentra el estudio de Haritz Harreguy, coproductor del álbum.

Molina destaca, asimismo, que Material Inflamable es "un trabajo bastante eléctrico y fácil de escuchar", puesto que "no sigue un patrón de estilo fijo". "Hay una balada más ochentera, otros temas de hard rock, algo de stoner, rock sureño y algún tema acústico", resume, para luego aún remachar: "Súper rockeros pero con regustillo bluesero".

Concede en este punto Molina que este álbum es "un punto de inflexión", y apunta entre risas que incluso la portada parece como "desgastada" a propósito: "Nos hemos criado escuchando hard rock clásico y este disco suena a eso. Queríamos que pareciera un clásico desde el minuto uno, que un colega que lo vea en una estantería sin saber y piense que el disco tiene diez años".

Encantado con el resultado, señala que se lo han pasado "como niños chicos" durante la grabación, al tiempo que plantea que un disco "al fin y al cabo es un vehículo en el que se monta la banda para salir de gira". "Tenemos unas ganas increíbles de quemar carretera", subraya el líder de la banda sevillana.

Y aún añade: "Tocar es la parte más grata del trabajo. No soy de esos que se llevan muy bien con todo lo que rodea a la música, pero tocar es donde de verdad está la magia. No me encanta viajar, soy bastante casero, muchas veces la gira es un hastío, pero el momento del escenario lo compensa todo".

RELEVO GENERACIONAL

Tras más de quince años en activo, cuatro discos y centenares de conciertos, concede Molina que Material Inflamable es un buen álbum para que el grupo pueda dar un salto a nivel de popularidad, poniendo sobre la mesa tambén la necesidad de un relevo generacional en una escena que sigue comandada por los grandes nombres de siempre.

"En el rock, el público siempre tiene ese sentimiento de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Los que escuchan rock internacional suelen ser más abiertos a escuchar lo que sale, pero en el rock estatal muchas veces se quedan con los discos que escuchaban en el instituto o cuando le dio más fuerte", explica.

En esta línea, afirma que, en cualquier caso, "en el rock español hay muchísima savia nueva". "No solo nosotros, todos merecemos nuestro hueco", remarca, para acto seguido rematar: "Hay grupos superfuertes, nosotros incluidos. El relevo es inevitable".

Con este planteamiento en la cabeza, retiera Molina que su deseo ahora mismo es "quemar escenarios". "Montarnos en el barco, desplegar las velas y a toda marcha", bromea, al tiempo que señala que aún quedan muchas más fechas en directo por anunciarse aparte de las ya conocidas.

"Faltan Galicia, Valencia o Andalucía. Iremos por fin a las islas y tenemos la mirada puesta en Latinoamérica. Cuando sea posible lo haremos porque nos escriben mucho desde Chile, Argentina, Colombia... De eso va este disco también, de lanzarse a la aventura, y vamos a ello", sentencia.

GIRA DE PRESENTACIÓN

No tendrá que esperar mucho la banda sevillana para volver a la carretera, pues este sábado 10 de noviembre inicia en la Fnac de Sevilla una minigira de acústicos y firmas de discos que pasará después por Madrid (13 de noviembre, La Boite), Valencia (14 de noviembre, Fnac San Agustín), Barcelona (16 de noviembre, Fnac L'Illa), Bilbao (17 de noviembre, Fnac) y Málaga (24 de noviembre, Fnac).

La gira propiamente dicha comenzará el 14 de diciembre en Bilbao (Stage Live) y visitará luego Vitoria (15 de diciembre, Jimmy Jazz), Córdoba (21 de diciembre, Ambigú Axerquía), Madrid (11 de enero de 2019, Sala But), Sevilla (2 de febrero, Sala Custom), Santander (15 de febrero, Blackbird) y Valladolid (16 de febrero, Porta Caeli).

Con el cambio de mes, turno para Granada (1 de marzo, El Tren), Alicante (2 de marzo, Marea Rock), Guadalajara (8 de marzo, Óxido), Logroño (9 de marzo, Biribay), Zaragoza (5 de abril, Sala López) y Barcelona (6 de abril, Razzmatazz 2). Información en la web oficial del grupo, www.gritandoensilencio.com y entradas a la venta en Wegow.