El Grupo Asprodema renueva sus órganos de dirección y afronta una nueva etapa con el respaldo de sus socios

Archivo - Concentración de Asprodema junto a la sede de la entidad (ARCHIVO) - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pasado 18 de junio, el Grupo Asprodema - Asociación Asprodema Rioja y Asprodema Empleo S.L. - en su Asamblea General Ordinaria, renovó sus órganos de dirección, nombrando una nueva Junta Directiva para la Asociación y un nuevo Consejo de Administración para la mercantil Sociedad Limitada.

Este hecho no debiera constituir ningún evento significativo en condiciones normales pero lo es por las circunstancias "anómalas" que este Grupo venía padeciendo desde hace un tiempo "y que desembocaron, como así lo reflejaron en su día los medios de comunicación, en protestas y manifestaciones públicas".

La nueva dirección afronta el futuro "con ilusión, tal y como nos exige nuestra historia y nuestro presente, con el apoyo de la práctica totalidad de los socios, empeñados en seguir con este reto que comenzó hace más de 40 años: la dignificación y el bienestar de las personas con discapacidad intelectual y la de sus familias, sin poner límites de ningún tipo a su actuación".

El Grupo Asprodema es una organización social sin ánimo de lucro (ONG) nacida el año 1985 por iniciativa de un grupo de familiares de personas con discapacidad intelectual apoyadas por profesionales del Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo y que en este momento ofrece apoyos personalizados a 127 personas de este colectivo en sus dos Centros de Día, uno en Logroño, Centro Vareia con 60 usuarios y otro en Nájera, Centro La Sierra con 67 usuarios, personas con discapacidad intelectual y bajo perfil empleable.

Proporciona además empleo estable a otras 100 personas en sus dos Centros Especiales de Empleo, Asprodema-Vareia con 80 trabajadores operarios con este tipo de discapacidad y Asprodema Nájera-La Sierra con una plantilla de 20 operarios. Además gestiona un servicio de residencia a 22 personas con discapacidad intelectual en su residencia Palacio de Rodezno" en Nájera.

Gestiona también un servicio de orientación laboral SOIL (Servicio de Orientación e Inserción Laboral) a través de una iniciativa financiada por el programa Incorpora de la Fundación La Caixa y el programa Inserta de la Fundación ONCE. En este momento ofrece formación, orientación y búsqueda de empleo a un centenar de personas con discapacidad intelectual y perfil empleable.

Este servicio está integrado en uno más amplio denominado CRA (Centro de Recursos Asociativos), ubicado en la plaza Martínez Flamarique de Logroño en el que se ofrece apoyo personal, tránsito a la vida adulta, competencias académico-funcionales, gestión emocional, salud, etc., durante 400 horas lectivas a lo largo de todo el año.

De este servicio se benefician en la actualidad unos cuarenta jóvenes con discapacidad intelectual. Forma parte de la Federación Plena Inclusión Rioja; participa en la Fundación tutelar Futurioja, y es miembro del colectivo CERMI LA RIOJA, plataforma que reúne a la totalidad de organizaciones que en nuestra Comunidad Autónoma trabajan con personas con discapacidad, siendo el interlocutor válido ante la Administración regional.

Toda la información sobre el Grupo está disponible en la página web Asprodema.org.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA ASPRODEMA RIOJA

- Carlos Santamaría Saiz(Presidente) - Mª Luz Quiroga Ibáñez(Vicepresidenta) - Carlos López Pérez (Tesorero) - Mª Soledad Yécora López (Secretaria) - Felisa Tejada Herreros(Vocal) - Belinda Fernández Miranda (Vocal) - Carmen Meroño Martínez (Vocal) - Virginia Maeztu Lacalle(Vocal) - Pilar Ruiz Villanueva (Vocal)