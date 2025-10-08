El Grupo Municipal del Partido Popular de Logroño retira la moción sobre el conflicto palestino-israelí

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Logroño ha retirado la moción sobre el conflicto palestino-israelí.

Como explican en una nota de prensa, desde el primer momento, "la única intención del Partido Popular de Logroño ha sido realizar una declaración conjunta por la paz de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, condenando la violencia y lo que está sucediendo en Gaza".

"Entendemos que como representantes de la sociedad logroñesa, el pleno municipal debía ser altavoz sin fisuras del llamamiento a la paz".

El rechazo del Partido Popular de Logroño "es inequívoco y unánime, condenamos la violencia perpetrada por Netanyahu y el ejército de Israel sobre la población palestina, del mismo modo que el atentado terrorista de Hamas que dio inicio hace dos años a este conflicto armado".

Así las cosas y "con el fin de no caer en debates que dividan nuestro Ayuntamiento en un momento en el que, como institución, debemos mostrar unidad por un fin compartido que es la paz, el Partido Popular de Logroño retirará la moción que había presentado para el pleno que se celebrará mañana".

"Nos unimos a la esperanza que el plan de paz ha supuesto, para que se ponga fin al sufrimiento en Gaza y se logre una salida diplomática que ponga fin a este enfrentamiento y permita a la sociedad civil inocente vivir en paz", finaliza el comunicado de los 'populares'.