El Grupo Parlamentario Socialista presenta 11 enmiendas al proyecto de Ley de simplificación administrativa

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LOGROÑO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una batería de 11 enmiendas que pretenden mejorar el proyecto de Ley de simplificación administrativa, mercado abierto y calidad normativa de La Rioja.

La diputada regional, María Somalo, ha señalado que estas enmiendas "surgen después de escuchar a los diferentes expertos que han pasado por la Comisión que ha estudiado este proyecto de Ley".

María Somalo ha asegurado que a través de estas enmiendas se incorpora, por ejemplo, "una referencia expresa a las entidades del Tercer Sector de Acción Social".

Además, la diputada socialista ha afirmado que "pretendemos dar un impulso de la simplificación en la administración local, introducimos algunas garantías antifraude en las declaraciones responsables y en las entidades de certificación y añadimos más garantías de simplificación para la ciudadanía".

Somalo ha explicado que con las propuestas del Grupo Socialista "plantemos también garantizar que la simplificación administrativa tenga un impacto real y medible en la eficiencia de la gestión pública".

Y junto con esto, "buscamos motivar a las administraciones locales y autonómicas a adoptar mejoras en los procedimientos de atención al ciudadano y asegurar que las medidas de simplificación sean diseñadas con una visión integral que contemple a todos los actores afectados".

La diputada socialista ha aseverado que con estas enmiendas presentadas "queremos mejorar la transparencia y permitir a la ciudadanía y empresas conocer la evolución de la simplificación administrativa, asegurar el cumplimiento de las normativas y evitar fraudes y reducir la incertidumbre en la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de los plazos establecidos".

Además, "impulsamos la simplificación administrativa en la administración local, queremos evitar duplicidades en los procedimientos y generar sinergias entre las distintas administraciones". Todo con el objeto de "garantizar que esa simplificación tenga un impacto real y personal para la ciudadanía".