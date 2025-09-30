El Grupo Popular de Logroño lamenta que la oposición "rechace una declaración institucional por la paz"

LOGROÑO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular de Logroño critica que "la oposición ha rechazado la propuesta del PP de realizar una declaración institucional por la paz". El Partido Popular de Logroño ha presentado esta mañana una moción por la paz y para la condena de la violencia en Oriente Próximo.

Desde un primer momento, el Partido Popular "ha propuesto al resto de grupos de la oposición, en un tema tan sensible como éste, mostrar unidad, responsabilidad, sensibilidad y humanidad realizando de forma conjunta una declaración institucional".

Sin embargo, "las izquierdas del PSOE y Podemos, se han negado con el único objetivo de seguir instrumentalizando el conflicto palestino-israelí".

"Siguen buscando -a juicio de los 'populares'- la polarización e inventando diferencias, incluso cuando el fin es compartido: la paz, la dignidad, la libertad y la seguridad de todos aquellos que hoy sufren las consecuencias de una escalada violenta a la que hay que poner fin".

Por ello, y tras haber tendido la mano a la oposición, el Partido Popular presentará en el pleno del próximo jueves día 9 la moción que se adjunta transcrita:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Logroño mantiene un firme compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en la que la paz, la justicia, los derechos humanos y los valores democráticos sean una realidad para todas las personas. El 7 de octubre de 2023 el mundo fue testigo de un ataque terrorista masivo en Israel, perpetrado por Hamás, que dejó miles de víctimas entre muertos, heridos y personas tomadas como rehenes.

Se trató de una acción planificada contra la población civil, que vulnera de forma flagrante los derechos humanos más elementales y que recuerda la necesidad de mantener un rechazo unánime frente al terrorismo en todas sus formas.

Las consecuencias de este conflicto se extienden de manera devastadora a la Franja de Gaza, donde la población civil sufre una crisis humanitaria sin precedentes.

Se contabilizan más de 65.000 personas fallecidas, más de 165.000 heridos; y cerca de dos millones de desplazados sin acceso garantizado a alimentos, agua potable, atención médica ni refugio seguro.

La Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria ha confirmado la existencia de una hambruna oficial, mientras las alertas humanitarias advierten de malnutrición severa y muertes por inanición, con un impacto especialmente dramático en la infancia y en las mujeres embarazadas. La destrucción de barrios enteros, los desplazamientos forzados, los ataques a hospitales, escuelas y mercados, y el colapso de las infraestructuras básicas sitúan a miles de familias en un escenario de desesperanza que exige la atención de la comunidad internacional.

Ante esta tragedia, corresponde a las instituciones democráticas expresar con claridad tanto la condena del terrorismo y de quienes lo amparan, como el compromiso con la paz, el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la defensa de la dignidad de todas las personas, sean israelíes o palestinas.

Resulta imprescindible reclamar un alto el fuego inmediato que detenga la espiral de violencia, habilitar corredores humanitarios y trabajar sin descanso en soluciones políticas que permitan la convivencia pacífica de ambos pueblos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente MOCIÓN. El Ayuntamiento de Logroño manifiesta:

1. El Ayuntamiento de Logroño se posiciona del lado de la paz, rechazando categóricamente cualquier forma de violencia o guerra, en congruencia con nuestros valores fundamentales, condenando especialmente las violaciones de los derechos fundamentales que está sufriendo la población civil de Gaza.

2. El Ayuntamiento de Logroño exige un alto el fuego inmediato, permanente y verificable en toda Palestina; el fin del asedio y de cualquier restricción que impida la entrada masiva, y sin trabas, de ayuda humanitaria; la protección efectiva de la población civil; la liberación inmediata e incondicional de todas las personas rehenes por la organización terrorista Hamás y el fin de las graves violaciones de los Derechos Humanos.

Teniendo en cuenta que Hamás, como organización responsable de los ataques del 7 de octubre y como actor que restringe las libertades de la población en Gaza, no puede ser parte de un futuro de paz para Palestina.

3. El Ayuntamiento de Logroño condena con rotundidad los actos en curso en contra del pueblo palestino, así como el castigo colectivo, los ataques a instalaciones civiles (hospitales, escuelas, mercados, redes de agua y energía), los ataques contra personal humanitario y periodístico, y los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

4. El Ayuntamiento de Logroño hace un llamamiento al Gobierno de España y a la comunidad internacional e instituciones europeas y nacionales para que:

- Intensifiquen sus esfuerzos diplomáticos en favor de la paz, actúen con urgencia frente a la crisis humanitaria, apoyen investigaciones llevadas a cabo por organismos internacionales y trabajen para lograr una solución política basada en la convivencia pacífica y segura.

- Incrementen las ayudas de emergencia y las canalicen a través de organizaciones que tengan presencia efectiva sobre el terreno, se garanticen corredores humanitarios seguros, se aseguren el suministro urgente de alimentos, agua, medicinas y combustible a la Franja de Gaza. Además, se vigile y asegure la reconstrucción de la zona con enfoque de derechos y rendición de cuentas.

5. El Ayuntamiento de Logroño, como se ha hecho en los dos últimos años, se compromete a ayudar económicamente a Gaza a través de la partida de ayuda humanitaria, priorizando alimentación, salud y refugio.

6. El Ayuntamiento de Logroño dará traslado de este acuerdo al Gobierno de España instándole a hacerlo llegar a las organizaciones y entidades pertinentes.