La Guardia Civil localiza e investiga al motorista que alardeaba de sus infracciones en redes sociales - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de La Rioja, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), investiga a un hombre de 20 años que difundía en redes sociales diversos vídeos en los que aparecía conduciendo una motocicleta tipo 'supermotard' con manifiesta temeridad y un absoluto desprecio por la seguridad del resto de usuarios de la vía.

La investigación se inició gracias a la labor de monitorización y 'ciberpatrullaje' que los agentes realizan periódicamente en distintas plataformas digitales. En varios de los vídeos publicados se observaba al investigado circulando por diversas calles del cinturón metropolitano de Logroño, ejecutando maniobras antirreglamentarias y peligrosas, que no solo suponían múltiples infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sino que podrían ser además constitutivas de delitos contra la seguridad vial.

Las grabaciones, que el joven compartía en internet, eran tomadas en ocasiones por uno de sus amigos, bien desde otro turismo de alta gama o desde otra motocicleta con la que circulaban de forma conjunta. Paralelamente, durante las actuaciones de localización se recibieron numerosas llamadas de alerta de otros conductores, que informaban en tiempo real a la Central Operativa de Tráfico sobre la conducción irresponsable del motorista, que llegó a circular levantando la rueda delantera de la motocicleta en varias vías urbanas e interurbanas.

Una patrulla del Subsector de Tráfico de La Rioja detectó nuevamente a este joven cuando conducía su motocicleta infringiendo las normas de circulación. Al percatarse de la presencia de los agentes, emprendió una huida a gran velocidad, realizando adelantamientos irracionales y maniobras que generaron un peligro concreto para la vida e integridad física de otros conductores.

Pese a las reiteradas órdenes de detención, el investigado continuó su conducción temeraria hasta ser interceptado en Sector R11, término municipal de Villamediana de Iregua. Allí trató de ocultar la motocicleta entre la maleza e intentó abandonar el lugar a pie, aunque fue finalmente identificado por la patrulla actuante.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, y el investigado se enfrenta a posibles cargos por delitos contra la seguridad vial, además de las numerosas infracciones administrativas detectadas.