La Guardia Civil salva la vida a un motorista al aplicarle un torniquete tras un grave accidente de tráfico en Haro - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja han salvado la vida a un motorista que sufrió heridas de extrema gravedad tras un accidente de circulación ocurrido en el término municipal de Haro.

La rápida actuación de la patrulla, que aplicó un torniquete de dotación oficial en los primeros minutos tras el impacto, logró contener una hemorragia masiva y permitió que el herido llegara con vida al hospital.

El siniestro se produjo el pasado día 11, a la altura del punto kilométrico 40,500 de la carretera N-124. Por causas que aún se investigan, un turismo y una motocicleta colisionaron lateralmente.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió heridas de extrema gravedad, entre ellas la amputación traumática de la extremidad inferior izquierda, una fractura abierta de húmero y codo, además de múltiples politraumatismos.

Ante la gravedad de las lesiones y la abundante hemorragia que presentaba el motorista, los agentes intervinientes procedieron a la aplicación inmediata de un torniquete de dotación oficial.

Para facilitar su correcta colocación en la raíz del muslo de la extremidad amputada, contaron con la colaboración de los bomberos desplazados al lugar del siniestro, que ayudaron a elevar cuidadosamente al herido.

Gracias a esta actuación coordinada fue posible controlar la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios, que asumieron la asistencia y estabilización del motorista.

Según el informe emitido posteriormente por el facultativo que atendió al motorista, "la aplicación precoz y correcta del torniquete fue un factor decisivo para hacer posible su supervivencia hasta la llegada del equipo de emergencias".

El médico añade que "la serenidad, la valentía, la capacidad de decisión y la adecuada formación permitieron adoptar, en un escenario de enorme complejidad y dureza, la decisión de colocar un torniquete de forma inmediata y en el lugar anatómico correcto".

Esta actuación, añade, "fue determinante para controlar la hemorragia y, con ello, posibilitar la supervivencia del herido hasta su llegada al hospital".

VEHÍCULOS EQUIPADOS PARA SALVAR VIDAS.

Todos los turismos y motocicletas del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en La Rioja disponen de un torniquete de dotación oficial, un material sanitario diseñado para actuar en situaciones de emergencia con hemorragias catastróficas, en las que cada minuto resulta vital para aumentar las posibilidades de supervivencia de la víctima.

Además de este equipamiento, los agentes reciben formación específica en primeros auxilios y asistencia sanitaria, lo que les permite intervenir de forma inmediata hasta la llegada de los servicios de emergencias. Una actuación rápida y adecuada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.