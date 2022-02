Gutiérrez (PP): "Desde que el PSOE llegó a la Alcaldía en 2017, Villamediana ni avanza ni ve resueltas sus necesidades"

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez, ha lamentado que "desde 2017, desde que el PSOE accedió a la Alcaldía a través de una moción de censura, Villamediana de Iregua no avanza. Hoy, cinco años después, la localidad tiene los mismos problemas y necesidades que entonces y que los Presupuestos Municipales de 2022, un copia y pega de los 2021, no resuelven".

"Las cuentas elaboradas por el Gobierno Municipal (PSOE-PR+) evidencian la falta de proyecto y de ilusión, así como la ausencia de una perspectiva de futuro que se apoya en promesas falsas y en propaganda. Para la Alcaldesa socialista se trata de un mero trámite, tanto es así que es incapaz de dar explicaciones sobre el mismo. No tiene ni idea de lo que contiene, lo único que le interesa es cobrar a final de mes", ha añadido.

Rubén Gutiérrez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en la que se ha referido al Presupuesto Municipal aprobado con el voto en contra del Grupo Municipal Popular y que supone un incremento de 1.076.201 euros, un 16% más que en el ejercicio anterior.

"Un aumento que se fundamenta en una subida de impuestos a los vecinos; la previsión de enajenar una parcela que llevan tres años tratando de vender sin éxito, no la venden, pero aumentan en 22% la previsión de ingresos por esta enajenación; así como en el incremento de la partida de transferencias de capital, que crece nada más y nada menos que un 4.000% (pasando de 12.000 € en 2021 a 500.000 € en 2022) en función de un convenio del que nada se sabe".

El portavoz del Grupo Municipal Popular ha subrayado que además de estas partidas también aumentan las retribuciones del Equipo de Gobierno Municipal (PSOE y PR+) hasta los 100.000 €. En concreto, éstas aumentan un 2% con respecto al ejercicio anterior, "lo que supone un aumento acumulado de 5 puntos en lo que llevamos de legislatura municipal", ha reprochado. En lo que respecta a las inversiones, ha señalado que el 35% están sujetas a recursos generales y el resto a subvenciones y enajenaciones, por lo que se ha mostrado escéptico en lo relativo a su materialización.

Rubén Gutiérrez ha utilizado las 8 modificaciones de crédito del presupuesto anterior, que afectaron a 37 partidas, para poner en evidencia la falta de trabajo y de proyecto del Gobierno Municipal. "Las modificaciones en estas partidas se elevaron hasta los 3,3 millones de euros y sólo fueron capaces de ejecutar un 16%", ha explicado.

"Partidas que se crean y no se ejecutan pero que sí se publicitan en los medios de comunicación, muchas de ellas en varias ocasiones. De nada sirve esto si luego no se hace absolutamente nada, como ocurrió con la que afectaba al Barrio Bodegas donde no se ha gastado ni un euro, como también ocurre con el Campo de Fútbol, la Casa de Cultura o la fachada de la Iglesia. Eso sí, la partida presupuestaria para publicidad y propaganda (35.000 euros) a la que se suma la publicidad de las áreas de Cultura, Fiestas o actividades deportivas, haciendo un total 80.000 euros, se ejecuta al 100%", ha subrayado.

El Portavoz del Grupo Municipal Popular ha argumentado que "con la mera subida de las partidas destinadas a los servicios públicos, éstos no mejoran. Es preciso ejecutar esas partidas, asumir compromisos y realizar mantenimientos que no se están haciendo".

RECHAZADAS LAS 21 ENMIENDAS DEL GRUPO POPULAR

En el capítulo de enmiendas, Rubén Gutiérrez ha lamentado que el Gobierno Municipal rechazase las 21 propuestas presentadas por el Grupo Municipal. Entre ellas, ha subrayado la dirigida a reducir el IBI a los vecinos de Villamediana de Iregua en 4 puntos, rechazada por la Alcaldesa con el argumento de que una reducción de 30-40 euros "no significaría nada para el bolsillo de los villametrenses". Ana Belén Martínez afirma eso mientras por otro lado se sube el sueldo un 2% desde que arrancó la Legislatura, ha reprochado.

El Grupo Popular planteó la necesidad de remodelar las piscinas municipales, "en las que nada se ha hecho en los últimos años"; así como la construcción de un nuevo polideportivo municipal y la actuación en el Barrio Bodegas, "que no avanza pese a las partidas fantasmas que no se ejecuten". Del mismo modo, Gutiérrez ha recordado que no hay noticias del campo de fútbol, cuya tramitación inició en 2016 un Gobierno Municipal del PP y del que tampoco se ha hecho nada.

"El Grupo Municipal Popular seguirá, como hasta ahora, presentado propuestas para mejorar la calidad de vida de los vecinos, aunque le moleste a la Alcaldesa socialista", ha finalizado.