Hacienda prevé devolver 13.271 millones en la Renta, 3,2% menos, e ingresará 24.628 millones, 18,4% más

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros en la Campaña de Renta 2025 que arranca este miércoles, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

Este miércoles, 8 de abril, se ha abierto el plazo para confirmar o modificar y presentar por internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF), una campaña que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

En 48 horas se abonarán, como es habitual, las primeras devoluciones de una Campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025, según ha explicado la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en la rueda de prensa de presentación de la campaña.

La directora general de la Agencia Tributaria ha avanzado que, a las 10.45 horas de este miércoles, ya se han presentado 640.000 declaraciones, que representa un 5,7% de incremento respecto a la misma hora del año anterior, de las que 256.000 se han presentado a través de la aplicación de la Agencia Tributaria y 120.000 a través de 'Renta directa'.

Según Soledad Fernández, el 'pico' de presentaciones en las primeras horas se produjo poco después de las 00.00 de este mismo miércoles, registrándose unas 2.000 declaraciones por minuto.

UN 2,8% DE DECLARACIONES MENOS A DEVOLVER Y UN 10,3% MÁS A INGRESAR

Del total de declaraciones, se espera que 15.706.000, un 2,8% menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2% frente al ejercicio anterior.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,4% frente al año pasado.

Según la directora general de la Agencia Tributaria, este alza puede deberse al incremento de las ganancias patrimoniales sobre todo, donde tiene un gran peso las derivadas de las ganancias de ventas de inmuebles.

SE AUMENTAN LOS BENEFICIARIOS POTENCIALES DE 'RENTA DIRECTA'

Este año, la campaña cuenta, como principal novedad, con una ampliación de los beneficiarios potenciales de 'Renta Directa'. Este servicio para la presentación instantánea de declaraciones sencillas se amplía a nuevos colectivos para llegar a nueve millones de posibles usuarios, el doble del alcance potencial del año pasado.

Además, se amplían los mensajes preventivos antes de la presentación de la declaración para evitar errores que den lugar a comprobaciones posteriores y se añaden avisos para no perder derechos a deducciones autonómicas.

En cuanto a las previsiones del Impuesto de Patrimonio, la Agencia Tributaria prevé unos ingresos totales de 2.473 millones de euros, un 15,4% más, con un número total de declaraciones de 220.797, un 2,5% menos.

CALENDARIO DE LA CAMPAÑA

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

La atención telefónica para la confección y presentación de declaraciones (plan 'Le Llamamos') y para el plan especial de asistencia en pequeños municipios comenzará el 6 de mayo, con solicitud de cita a partir del 29 de abril, y la atención presencial en oficinas se iniciará el 1 de junio, con solicitud de cita a partir del 29 de mayo. La atención personalizada, por teléfono y en oficinas, seguirá contando con el apoyo de CCAA y ayuntamientos.

Para la solicitud de cita telefónica y presencial el contribuyente cuenta con un servicio en la Sede electrónica y la 'app' con una visualización clara y cómoda para la selección del canal de atención y la elección entre las distintas fechas disponibles. El servicio incluye, además, la posibilidad de filtrar oficinas por códigos postales e informa al contribuyente de la primera cita disponible.

LA AGENCIA CATALANA APORTARÁ MÁS EFECTIVOS

En esta Campaña, la Agencia Tributaria Catalana empezará a aportar más empleados este año, sobre todo en algunas áreas territoriales donde la Agencia Tributaria contaba con menos peso, al igual que el resto de comunidades que contribuyen a facilitar a ciudadanos la atención telefónica o presencial.

Esto nada tiene que ver, según la directora general de la Agencia Tributaria, con la cesión de mayores competencias a la Agencia Catalana. "Se trata de ampliar personas, no significa absolutamente nada más", ha recalcado Soledad Fernández.