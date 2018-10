Actualizado 27/01/2017 11:29:56 CET

LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) en La Rioja ha alertado hoy de que "hay mucha gente que ni siquiera sabe todavía que tiene cláusula suelo", tal y como ha manifestado a Europa Press Jesus Ascaso, miembro de la asociación.

ADICAE ha mantenido, en la mañana de hoy, un punto informativo en la Gran Vía de Logroño que se encuentra dentro de una campaña informativa para llegar al consumidor y que, en caso de duda, les facilite la escritura de su hipoteca y le puedan decir si tiene cláusula suelo o no.

En toda España, la asociación ha iniciado hoy acciones para exigir que se cumpla el real derecho-ley aprobado por el Gobierno para que los bancos devuelvan las cláusulas suelo de manera extrajudicial.

Ascaso ha explicado que ADICAE "apuesta por el acuerdo extrajudicial, procurando evitar cualquier tipo de conflicto". "Hasta ahora las palabras son buenas, pero aún no han soltado un duro", ha señalado al tiempo que ha indicado que, si no progresa la forma extrajudicial y, a la hora de "reclamar" el consumidor el banco "no cumple" se irá a la vía judicial.

"Hay bancos que dicen que sus cláusulas suelo son transparentes, pero la sentencia del Supremo deja las cosas claras, además crea jurisprudencia; podrán entretener a la gente el tiempo que quieran pero cualquier persona, si va a juicio, lo va a ganar", ha dicho.

Así, ante "cualquier duda" ha pedido a los consumidores que acudan a ADICAE "y no firmen ningún acuerdo sin saber sus derechos". Ha apuntado, además, que es necesario "tener en cuenta que una cosa es la reclamación de la cláusula suelo y otra la reclamación de los gastos".

De este modo, ADICAE está "cogiendo también documentación para los gastos de cualquier hipoteca, a partir de 2009", después de que el Tribunal Supremo estableciera que las cláusulas de los contratos hipotecarios que obligan a los consumidores a pagar todos los gastos de constitución de hipotecas son nulas.

En este caso, serían nulos los gastos de la escritura hipotecaria, es decir, los del notario, los del Registro de la Propiedad, los de la gestoría (cuando es la propuesta por el banco) y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.