Herida una mujer con quemaduras tras un incendio en una vivienda de la calle Matute de Nájera

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 56 años ha sido trasladada al centro de salud de Nájera por quemaduras tras un incendio en una vivienda situada en la calle Matute, número 11, de dicha localidad riojana.

Según informan desde SOS RIOJA 112, varios particulares han alertado del suceso sobre las 09,35 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Nájera. También se han movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El fuego ha afectado a una campana extractora y el mueble superior de la cocina.