Un herido tras la colisión de dos turismos en la calle Chile con la LO-20, en Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja
Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: lunes, 19 enero 2026 17:36
Seguir en

LOGROÑO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta tarde tras la colisión por alcance entre dos turismos en la rotonda de la calle Chile con la circunvalación LO-20, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 16,00 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el hombre herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital Viamed Los Manzanos.

