Herido el conductor de un camión que transportaba paquetería de materias peligrosas tras un accidente en San Vicente

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la salida de vía de su vehículo y posterior vuelco, a la altura del cruce de la LR-124 con la LR-210, en el término municipal de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 08,40 horas de este miércoles. Se da la circunstancia de que el camión transportaba paquetería de materias peligrosas y se ha producido un pequeño vertido, el cual ha sido contenido por los recursos intervinientes.

Hasta el lugar de los hechos se han personado los Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil y SOS Deiak, que movilizan Bomberos y Recursos Sanitarios.

Finalmente, el conductor herido ha sido trasladado al Hospital Santiago de Miranda de Ebro (Burgos).