Herido un hombre de 71 años tras sufrir un atropello en la calle Pérez Galdós de Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 71 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un atropello en la calle Pérez Galdos, número 5, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido la propia Policía Local quien ha dado aviso del suceso sobre las 11,30 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al herido.

Finalmente, ha sido trasladado al hospital San Pedro de la capital riojana.