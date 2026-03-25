Hermandad de Cofradías de Logroño homenajea a Policía Local por su "importante trabajo" en desarrollo de la Semana Santa - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Cofradías de Logroño ha homenajeado este miércoles a Policía Local por su "importante trabajo" en el desarrollo de la Semana Santa de la ciudad. Para ello el presidente de la entidad, Francisco José Marín, ha entregado una placa de agradecimiento al cuerpo y a sus profesionales.

Desde la Cofradía se ha querido así destacar la "importante labor" que los agentes desarrollan cada año para que los actos programados en la Cuaresma y la Semana Santa logroñesa transcurran con éxito.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presidido esta mañana el acto de homenaje a los policías locales, celebrado en el patio de la Comisaría de Ruavieja.

Ha estado acompañado de varios miembros de la Corporación municipal, del director general de Interior del Ayuntamiento de Logroño, Guillermo Revilla, el comisario jefe de la Policía Local, Héctor Ruiz, el secretario de la Hermandad de Cofradías de la Pasión de Logroño, Luis Ignacio Arruti, y varios Hermanos Mayores de distintas cofradías de la ciudad.

La Hermandad de Cofradías ha entregado, por primera vez, una placa con el lema 'La Hermandad de Cofradías de la Pasión de la Ciudad de Logroño, a la Policía Local de Logroño, por su entrega generosa al servicio de la ciudad y su valiosa colaboración al servicio de la fe y la tradición cristiana'.

Se agradece de este modo a los profesionales de Policía Local su importante trabajo y colaboración anual para que la Semana Santa, sus procesiones y actividades, se lleven a cabo con éxito y seguridad para vecinos y turistas.

"VOCACIÓN Y ENTREGA PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD"

Escobar se ha sumado al agradecimiento hacia la Policía Local por "su trabajo a favor de la convivencia todos los días y, muy especialmente, en la época de Cuaresma y Semana Santa, en la que las calles de la ciudad se llenan de gente para celebrar la pasión de Jesucristo".

En su intervención, ha destacado que "el mayor valor de la Policía Local de Logroño son las personas que la conforman". "Más allá de los medios materiales o tecnológicos, son los hombres y mujeres que integran este cuerpo quienes, con vocación y entrega, garantizan la seguridad y el bienestar de todos los logroñeses y logroñesas", ha añadido.

Asimismo, Escobar ha puesto en valor la profesionalidad, compromiso y calidad humana de los agentes, un total de 224 efectivos, 199 hombres y 25 mujeres, destacando que estas cualidades son "pilares fundamentales del servicio público" y contribuyen a proyectar la imagen de una policía "preparada, humana y cercana".

El primer edil ha recordado que la Semana Santa de Logroño está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, "un reconocimiento", a juicio de Escobar, que "avala su valor histórico y artístico, así como su capacidad de proyección exterior y de dinamización cultural y turística para la ciudad".

Esta distinción "nos compromete a seguir trabajando para poner en valor este periodo en la ciudad, que aúna tradición, cultura, espiritualidad, devoción y patrimonio".

Ha animado, para finalizar, a "todos los logroñeses y logroñesas, y también a quienes nos visitan, a descubrir y participar en el nutrido programa de actividades que, gracias al esfuerzo de la Hermandad de Cofradías, se desarrolla durante la celebración de la Semana Santa, que cada año reúne a miles de personas en nuestra ciudad".