Hermoso espera que en el segundo semestre de 2022 se pueda abrir el Centro de la Cultura del Rioja

LOGROÑO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha anunciado que espera para el segundo semestre de 2022 poder abrir el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) - cerrado desde 2016-, en un primer momento como "espacio de información enoturística" y luego "después viendo el apoyo y la financiación poder hacer de ese proyecto, desde el inicio más ambicioso o que vaya escalando y vaya desarrollándose".

Hermoso de Mendoza se ha referido a este asunto en la réplica al portavoz del Grupo Municipal del PR+, Rubén Antoñanzas, que en su intervención, en la segunda sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad, le ha urgido a abrirlo, porque, ha señalado, "es una escándalo que siga cerrado".

Ha afirmado que "está llamado a ser motor económico y del enoturismo de la ciudad", así como un "referente de la cultura del Rioja", en el que "se invirtió talento, esfuerzo y dinero", y "ya es hora de ponerlo en valor".

En su respuesta, el alcalde la ha recordado que "no hemos estado parados, sino que hemos preparado una propuesta dentro del proyecto de Enorregión a los fondos europeos", y "seguiremos siendo perseverantes en ello".

En este punto, ha recordado que "ese triángulo de Centro de la Cultura del Rioja junto con el Calado de San Gregorio y Espacio Lagares me parece, en pleno Camino de Santiago, un punto importante para la regeneración del Centro Histórico", a lo que ha unido la construcción del Centro de Salud de Rodríguez Paterna y la apertura del Instituto Sagasta.

CENTRO SOCIAL-DEPORTIVO EN LA VIEJA ESTACIÓN

La de la apertura del CCR no ha sido la única reivindicación de Antoñanzas en su discurso, ya que el concejal regionalista también ha exigido que se avance en el proyecto de hacer de la vieja estación de autobuses un Centro social y deportivo, porque "urge que esté elaborado el anteproyecto".

El portavoz del PR+ ha señalado que es un "recurso de bienestar y salud necesario para la zona", y que debe "hacerse de forma dialogada con los residentes, con los vecinos y con las asociaciones.

Por su parte, el alcalde ha recordado que "compartimos que en el centro de Logroño, una vez que cerró el centro de Ibercaja, hay un sector de gente mayor que requiere espacios", por lo que "ahí estamos" conversando entre los partidos y también con la Consejería de Servicios Sociales.

De hecho, ha indicado que "mi compromiso es que antes de final de año tengamos ese anteproyecto, al menos licitado, y las unidades estén dando los pasos para que vaya adelante".

ESCUELA DE MÚSICA

En su respuesta al portavoz del PR+ le ha anunciado además que "llevamos tiempo negociando con el Ministerio de Defensa y espero que en unos meses el Ayuntamiento haya comprado y podamos tener los dos edificios al lado de Comandancia para la futura Escuela de Música".

"A LOGROÑO EL REGIONALISMO LE SIENTA MUY BIEN"

Por su parte, Antoñanzas en su discurso se ha referido a la participación de su formación en el Equipo de Gobierno, señalando que "se funciona unido, como debe ser, lo que no implica una uniformidad de pareceres". "

"Este Gobierno es un tripartito, sí un tripartito, un término del que me siento orgulloso aunque algunos le den un énfasis especial, así como de retintín, en un intento infantil de desacreditar lo que es una gran virtud. Que los diferentes se entiendan quiere decir que existe el diálogo, que unos y otros ceden en favor del "nosotros". La vida no es monocolor sino un arcoíris de tolerancia e integración que muchos, me temo, no serán jamás capaces de percibir".

Precisamente, el líder del PR+ ha afirmado que "a Logroño el regionalismo le sienta muy bien", ya que "es el único partido que solo se preocupa por el progreso de los logroñeses", realizando una "política cercana, pegada a la tierra, la de siempre".

En su discurso, ha reprochado al Partido Socialista "su falta de valentía, de autonomía respecto a los mandatos de Madrid". "El alcalde lo dejó ayer de manifiesto, pero es un mal que ya conocíamos en la ciudad pues era el mismo que sufrían los dirigentes del Partido Popular en los tiempos pasados de Aznar y Rajoy", ha señalado.

Sobre su gestión en deportes, Antoñanzas ha afirmado que "estoy poniendo todo mi empeño para que la actividad física se convierta en un modo de vida para los logroñeses".

Además, ha anunciado que Logroño Deporte "apoyará el próximo año únicamente las iniciativas deportivas - carreras, campeonatos- que sean promovidas por empresas riojanas. Hay aquí mucho talento y muchas propuestas interesantes como para no concentrar nuestros recursos en apoyarlas", así como que se remodelarán dos campos de fútbol de Pradoviejo, "los primeros desde su inauguración en 2007".

En su respuesta, el alcalde ha coincido con el discurso "sensato, responsable" realizado por Antoñanzas, al tiempo que ha calificado de "pulcra y honesta" la labor realizada en el área de Deportes.