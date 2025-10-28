Un hombre de 32 años trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente al colisionar dos vehículos en Quel

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 32 años trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente al colisionar dos vehículos, a las 13,06, en el kilómetro 30, de la LR-115, en el término de Quel, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

No ha sido el único suceso de la tarde, ya que, a las 16,26 horas, el SOS Rioja ha sido informado de la colisión entre un turismo y un patinete en la calle Avenida de la Paz, a la altura del número 33, de Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se ha movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Como consecuencia del accidente, la conductora del patinete resulta herida y es trasladada al Hospital San Pedro.