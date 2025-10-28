Un hombre de 32 años trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente al colisionar dos vehículos en Quel

La conductora de un patinete derivada al San Pedro tras ser arrollada por un turismo en Avenida de la Paz

Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 28 octubre 2025 19:41

   LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 32 años trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente al colisionar dos vehículos, a las 13,06, en el kilómetro 30, de la LR-115, en el término de Quel, según ha informado SOS Rioja 112.

   Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

    No ha sido el único suceso de la tarde, ya que, a las 16,26 horas, el SOS Rioja ha sido informado de la colisión entre un turismo y un patinete en la calle Avenida de la Paz, a la altura del número 33, de Logroño.

   Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se ha movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Como consecuencia del accidente, la conductora del patinete resulta herida y es trasladada al Hospital San Pedro.

