Un hombre de 41 años trasladado al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico en Logroño

Archivo - Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico, a las 05,38 horas, por colisión de dos turismos, en la rotonda de calle Chile con Avenida de Salustiano Olozaga de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.