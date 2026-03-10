Un hombre de 54 años evacuado al Centro de Salud de Santo Domingo al ser arrollado con su bicicleta por un turismo

Archivo - Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada - RIOJA SALUD - Archivo

LOGROÑO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años ha sido evacuado al Centro de Salud de Santo Domingo al ser arrollado, a las 15,48 horas, con su bicicleta por un turismo en la calle Cuerpo de Obras Públicas, número 10, del municipio riojano, según ha informado SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local de Santo Domingo y se han movilizado recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.