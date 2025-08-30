Un hombre, herido esta tarde al chocar un turismo y una moto en Logroño

LOGROÑO, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha resultado herido esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 15,17 horas de este sábado, un particular ha comunicado al Centro la colisión de un coche y una motocicleta en la rotonda sita en la confluencia de Avenida de Colón y Avenida de Lobete de Logroño.
Desde SOS Rioja se ha movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado a Policía Local.
A consecuencia del citado siniestro, ha resultado herido un varón, de 45 años y vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos de Lardero.