Los Hombres del Año Esquire brindan con Rioja en un año histórico para la Denominación

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Real Casino de Madrid se vistió de gala anoche para acoger la esperada celebración de los Premios al Hombre del Año Esquire 2025, una cita que reunió a la élite cultural, deportiva y artística en un ambiente distinguido. La prestigiosa publicación volvió a confiar en la Denominación de Origen Calificada Rioja como vino oficial y exclusivo del evento, reafirmando su vínculo con la excelencia y su apuesta por el talento, la calidad y la elegancia.

Este evento se enmarca en un año histórico para Rioja, en el que la Denominación conmemora su Centenario con hitos y actividades significativas, como la reciente puesta en escena en los Cines Callao de Madrid en una cita inolvidable que también contó con personalidades del panorama nacional como Nieves Álvarez, Tamara Falcó y Miriam Giovanelli.

La velada de anoche contó con música en directo, discursos inspiradores y espacio para compartir momentos emotivos. Los más de 250 asistentes pudieron brindar y celebrar junto a los protagonistas de esta cita con la diversidad y calidad de los vinos de Rioja, indispensables para elevar cada brindis. Esquire contó para ello con las referencias de blanco, rosado y crianza tinto del vino institucional del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

LOS PREMIADOS

Los galardonados este 2025 son sinónimo de éxito y una gran referencia en sus disciplinas: Dan Brown fue Premio al Hombre del Año Icono Global, por su dedicación a la escritura y una trayectoria que incluye más de 250 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo; Dani Martín, Premio al Hombre del Año de la Música en un momento clave de su carrera tras regresar a los escenarios con una gira nacional, Gordon Ramsay, Premio Hombre del Año de la Gastronomía por su enorme influencia internacional en cocinas y hogares de todo el mundo; Luis de la Fuente, Premio Hombre del Año del Deporte por su liderazgo y contribución al frente de la Selección Española Masculina de Fútbol; Julio Peña, actor revelación, por su talento y proyección en la industria cinematográfica, David Uclés, Premio Hombre del Año de la Literatura.

Además, Unai Bartra, Premio Hombre del Año de la Moda, el cantante y compositor Antonio Flores, Premio Hombre del Año Honorífico a su padre (recogido por su hija, Alba Flores), Hernán Zin, Premio Hombre del Año del Periodismo y Eduardo Guerrero, Premio Hombre del Año de las Artes Escénicas.

Junto a ellos, otras figuras del mundo de la cultura, la gastronomía y la televisión estuvieron presentes, con referentes como Álvaro Morte, que ejerció de maestro de ceremonias, Alejandro Amenábar, Maxi Iglesias, Ariel Rot, Gabriel Guevara, Ramón Freixa, Vanesa Martín, Ruth Lorenzo, Juana Acosta, Mar Saura, Ana Guerra, Miguel Torres, Nona Sobo y Helen Lindes, entre otros asistentes.

La Denominación de Origen Calificada Rioja reforzó, de este modo, su protagonismo en eventos y citas tan esperadas como los Premios al Hombre del Año Esquire, consolidándose como el vino español de referencia en las grandes ocasiones.