El Hospital San Pedro colabora con el Hospital de Calahorra para extender una técnica pionera en espasticidad infantil

Archivo - La crioneurolisis para tratar la espasticidad infantil es empezó a usar en el Hospital de Calahorra - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Profesionales del Hospital de Calahorra y del Hospital San Pedro han empezado a utilizar, de manera pionera en España, la crioneurolisis para tratar la espasticidad (rigidez muscular) infantil, tal y como ha informado Itziar Isidoro Garijo, médico rehabilitador del San Pedro.

Riojaforum acoge, desde hoy y durante dos días, las XXIX Jornadas de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil, que reúnen en Logroño a expertos en espasticidad infantil. Los avances en La Rioja, ha explicado a Europa Press Isidoro Garijo, han situado a esta comunidad "en el marco idóneo para poder celebrar estas jornadas".

La espasticidad es un síntoma que acompaña a muchas lesiones cerebrales, tanto en el adulto como en el niño. Se lleva tratando mucho tiempo con distintas armas terapéuticas, desde la toxina botulínica hasta algunos tipos de cirugía pasando por medicación farmacológica.

Lo que ocurre con la espasticidad, ha explicado, es que es un síntoma que condiciona mucho el movimiento, ya que el músculo se queda rígido y eso hace, en el caso del niño, que esas posturas, si se mantienen, vayan produciendo complicaciones.

En los últimos años están surgiendo una serie de técnicas emergentes mínimamente invasivas que van a modificar la visión y el abordaje de la espasticidad. Ahí es donde estas jornadas proporcionan un espacio de encuentro entre profesionales para actualizar conocimientos.

De este modo, las jornadas han puesto sobre la mesa la crioneurolisis, una técnica donde La Rioja es "pionera" en su uso en niños. Se empezó a usar en el Hospital de Calahorra y, ahora, profesionales de este centro colaboran con el Hospital San Pedro para implantarlo también allí.

CRIONEUROLISIS: ACTUAR SOBRE EL NERVIO

Mediante consultas compartidas, Isidoro Garijo trabaja codo a codo con una compañera del Hospital de Calahorra viendo juntas a los pacientes para poder decidir "cómo se beneficiarían de esta o de otras técnicas" y aplicarlas.

La diferencia que marca la crioneurolisis es que, hasta ahora, la espasticidad en niños se estaba tratando "haciendo cosas sobre el músculo directamente" pero, con ella, se actúa sobre el nervio.

Los profesionales llegan hasta el nervio guiados con un guiados ecográficamente, estimulándolo con una aguja especial mediante una lesión por frío; "una lesión reversible que lo que hace es que el nervio mitigue su orden y, entonces, el músculo se relaja".

"El beneficio principal es que si conseguimos que el músculo esté más blandito evitamos que haya deformidades y complicaciones a largo plazo", ha relatado indicado que "esas deformidades se traducen en dolor, en incomodidad y dificultad para el manejo".

Con respecto a los niños que pueden estar afectados ha indicado que se trata de un síntoma que está vinculado a distintas enfermedades, porque es un síntoma, no una enfermedad. En el caso de las parálisis cerebrales, por ejemplo, casi el 75 por ciento tiene este síntoma.

También puede aparecer en el daño cerebral adquirido del niño que se cae y tiene un traumatismo craneocefálico. "Yo creo que son bastantes niños los que se van a beneficiar", ha señalado.