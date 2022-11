La hostelería riojana 'se apaga' quince minutos en protesta por el aumento de costes energéticos

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La hostelería riojana ha realizado un 'apagón' durante quince minutos, entre las 19,00 y las 19,15 horas, para protestar por el aumento de costes, sobre todo de electricidad y gas. En Logroño, y convocados por Hostelería Rioja se ha simbolizado en las cafeterías del Paseo del Espolón.

A la misma han acudido representantes del sector, encabezados por su presidente, Francisco Martínez Bergés, así como el presidente de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Jaime García-Calzada.

En la concentración, Martínez Bergés ha explicado que "el coste energético en La Rioja en hostelería ha aumentado de poco más del 3 por ciento al 9,2 por ciento actual". De hecho, ha afirmado que "si antes estábamos más preocupados de la renta de los locales ahora nos descuadran los gastos energéticos".

Ha señalado que "no podemos parar máquinas, ya que cuando nos vamos a casa éstas siguen funcionando y dependemos del gas o de la electricidad" que "no está abriendo un agujero inviable". "Mejor una puerta abierta trabajando que no otras personas más en la fila del paro", ha añadido el presidente de Hostelería Rioja.

Martínez Bergés ha recordado que ya, en su momento, buscaron fórmulas de ahorro como cambio a luces led o controlar las temperaturas de los aires acondicionados. Ha alertado que "un local que antes pagaba 1.000 euros ahora está abonando entre 3.000 y 3.500 euros, y el que pagaba 2.000 ahora en 7.000 euros, algo que es inviable".

Para concluir, el presidente de Hostelería Rioja ha reconocido que "estamos intentando no repercutir las subidas que estamos teniendo, como por ejemplo esta semana que nos ha subido el café y el pan, pero es inviable". De hecho, ha afirmado que "ya se están quedando negocios en el camino", hasta el punto que "tenemos un 10 por ciento de la hostelería de Logroño que está cerrada o bien en traspaso, lo que supone unos 140 locales".

PROPUESTAS

Esta misma protesta se ha llevado a cabo en otras partes del país, convocados por Hostelería de España. El sector ante esta situación reclama la revisión y modificación del sistema de cálculo de tarifas, rebajar los impuestos eléctricos y los costes regulatorios, disponer de un estatuto similar al del consumidor electro intensivo y la puesta en marcha de bonos eléctricos.

Además, piden el otorgamiento de avales públicos para poder acceder a compras de suministros renovables a largo plazo por parte de grupos de usuarios, y promover los sistemas de compra agrupada y subastas de contratación en el sector.