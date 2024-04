Hostelería Riojana vuelve a tender la mano a vecinos del casco antiguo por una buena convivencia: "No somos el problema"

Más presencia policial, adelantar el servicio de recogida de basuras, modificar la actual Ley de Terrazas y consenso, entre sus propuestas

La Asociación Hostelería Riojana ha vuelto a "tender la mano" al Ayuntamiento y a los vecinos del casco antiguo de Logroño para trabajar por la mejora de la convivencia, sobre todo, durante los fines de semana. "Somos un sector colaborador, proponemos propuestas de mejoras para la recogida de basura, mejoras en las terrazas... nosotros somos empresarios, queremos trabajar y que nos dejen trabajar".

Así se ha expresado el presidente de la Asociación, el empresario Francisco Martínez Bergés, quien ha anunciado que, muestra de esa colaboración, en los próximos días, bares y locales del casco antiguo iniciarán una campaña en la que colocarán carteles en las puertas de sus establecimientos "por una buena convivencia y en cumplimiento de la normativa vigente".

En el cartel se podrá leer: "Agradecemos no sacar y no tomar las consumiciones fuera del establecimiento excepto en las mesas de nuestra terraza. Eviten hacer ruido excesivo, los vecinos se lo agradecerán".

"LA HOSTELERÍA NO ES LA CULPABLE"

Desde Hostelería Riojana han querido convocar a los medios de comunicación para "lamentar" la situación que se está viviendo en el entorno del centro de Logroño y recuerdan que "la hostelería atrae al turismo. Nosotros dialogamos con todos pero obedecemos a los que nos mandan y eso es lo que hacemos. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo lo que nos mandan".

Acompañado por diferentes empresarios hosteleros, Bergés quiere dejar claro que "la hostelería no es el problema. Nosotros estamos para servir, no estamos para otra cosa. Además es un sector que genera puestos de trabajo, pagamos nuestros impuestos y solo tenemos ganas de colaborar para evitar esta situaciones que no benefician a nadie".

"Siempre estamos ahí con propuestas claras para mejorar la ciudad porque eso ayudará a mejorar nuestros negocios", ha indicado.

Por todo ello, ha pedido, "dejen de usarnos como parapeto o como responsables de todo, nosotros solo queremos trabajar. No somos responsables de lo que ocurre fuera de nuestro local".

RECOGIDA DE BASURAS

Para explicar las propuestas de mejora de la hostelería, los empresarios, Ricardo García -presidente de la Asociación de Hosteleros de la Calle Laurel- y Manuel Hernández -representante de Plaza del Mercado y aledaños- han indicado que "desde hace dos años estamos proponiendo mejoras el servicio de recogida de basuras porque somos muy reticentes a la recogida puerta a puerta".

"Entendemos las molestias que generan en los vecinos y por eso nosotros creemos muy importante que se mejore el horario de recogida de basuras, sobre todo los fines de semana, para evitar que las calles se vean sucias a las 10,00 de la mañana".

Como han explicado, esto sucede "porque estamos en nivel 4 de alerta terrorista y hay que poner medidas de seguridad en el centro de la ciudad como, por ejemplo, los bolardos y hasta que no se retiran no pueden salir los camiones a recoger la basura en esa zona".

"También hemos propuesto al Ayuntamiento poder utilizar algunos locales vacios del casco viejo para adaptarlos como centro de recogida de residuos. Saben que falta perfilar la recogida de vidrio pero también se está trabajando en ello. Lo importante es llegar a un acuerdo".

OCIO, RUIDOS Y TERRAZAS

Sobre ocio y ruidos, el representante de Ocio Nocturno, Víctor Manuel Riera, ha querido dejar claro que "nosotros no somos responsables de lo que la gente haga fuera de nuestro local. Nosotros nos preocupamos de que nadie salga de las salas de fiesta con vasos o botellas pero mientras haya botellón y tiendas que sigan abiertas hasta altas horas de la madrugada, no podemos hacer mucho más".

Por su parte, el representante de Zona Bretón, Pablo Ochoa, ha hecho referencia a la situación actual con las terrazas para la que pide que se haga ya una reforma de la Ley de Terrazas. En la actualidad "la Ley nos dice que tenemos que recogerlas y dejarlas dentro del local entre los meses de octubre a mayo pero creemos que recoger la terraza y meterla dentro a altas horas de la madrugada perjudicaría más a los vecinos por los ruidos. Esperemos que pronto se cambie la normativa".

"ESTE REVUELO NO ES ÓPTIMO PARA NADIE"

Finalmente, el hostelero y presidente de la Asociación Calle San Juan, Sergio Palacios, ha asegurado que estamos "muy sensibilizados con los vecinos del centro de Logroño. Por ello queremos poner soluciones a estas situaciones porque este revuelo no es óptimo para ninguno".

"Logroño tiene muchos títulos que nos ha costado mucho conseguir, somos la primera capital española de gastronomía, estamos súper reconocidos a nivel de España y Europa por el tapeo, somos elegidos como la ciudad más feliz de España para vivir y como la ciudad más acogedora. Y todo ello ha sido a base de mucho esfuerzo".

"Nos sensibilizamos con los afectados pero no tenemos la culpa de todo" por ello es fundamental "un consenso entre Ayuntamientos, vecinos y hosteleros para ponerle una solución porque de esta manera, no gana nadie".