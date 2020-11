Hosteleros de la Laurel critican la "improvisación" del Ayuntamiento al prohibir colocar barricas o mesas altas

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de la Zona de la Laurel ha criticado "la cadena de improvisaciones" que se han llevado a cabo en las últimas horas en Logroño que "maltratan gravemente la actividad en nuestra zona" tras conocer que, ante la reapertura de este domingo, los locales de esta zona turística "no podían sacar a la calle las barricas y mesas altas" para consumir.

En un comunicado de prensa, la Asociación lamenta "que se maltrate gravemente la actividad en nuestra zona" y, ante las últimas decisiones en relación a la reapertura de nuestros establecimientos, la Asociación de Hosteleros de la Zona de La Laurel "se ve obligada a manifestar su opinión y a explicar la realidad de nuestra situación" a pesar de querer "colaborar hoy y siempre" con el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja para "acatar responsablemente todas las medidas de seguridad establecidas".

En este sentido, explican, "después del último cierre total de la hostelería de Logroño, y tras meses de medidas restrictivas improvisadas, veíamos la reapertura de este fin de semana como el principio del fin de este año tan duro para nuestra zona".

"Lo afrontábamos como siempre con ilusión y, sobre todo, con muchísima responsabilidad. Nuestras cámaras estaban ya cargadas, las cocinas con el género recién comprado, nuestro personal listo para volver a sus puestos de trabajo. Y, por supuesto, nuestros locales acondicionados a las normativas y siguiendo todos los protocolos de seguridad, como hemos venido haciendo a lo largo de todo el año", afirman en el comunicado.

Sin embargo, "y dados los acontecimientos de las últimas horas, la reapertura de hoy, para aquellos que puedan abrir, tiene un matiz, como mínimo, agridulce" ya que, como han contado, a unas pocas horas de poder volver a abrir nuestras puertas, "se nos comunica a través de la Policía local, que queda prohibido sacar a la calle las barricas y mesas altas, a pesar de que hace tan sólo dos semanas el Ayuntamiento de Logroño envió el aviso de cobro de la tasas a la Zona de La Laurel en concepto de terrazas".

Aducen que la normativa, específica para el Casco Antiguo y que no afecta a ningún otro establecimiento de la ciudad, "es aplicable desde el mes de septiembre. Sin embargo, nosotros, los principales afectados por la medida, junto a nuestros compañeros del centro de la ciudad, no solo la desconocíamos, sino que además no hemos sido informados o notificados de ninguna manera por parte de ninguna autoridad competente hasta hace escasas horas", aseguran.

"Entendemos que es necesario extremar las medidas de seguridad dada la actual crisis sanitaria pero lo que no tiene explicación alguna es la cadena de improvisaciones y medidas de seguridad que maltratan gravemente la actividad en nuestra zona, y más teniendo en cuenta que nuestra posición ha sido, es y será siempre la de colaborar con el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja y acatar responsablemente todas las medidas establecidas".

Ante ello, prosiguen, "nos dejan en una posición que nos aboca a pérdidas económicas, y con el ánimo y la ilusión bajo mínimos".

Sin embargo, a pesar de todo, se dirigen a la ciudadanía para decir que "queremos que sepáis que abrimos por lo menos, todos aquellos que puedan hacerlo, después de varias horas de negociaciones in extremis que han permitido suavizar las restricciones sólo en algunas calles de nuestra zona".

"No estamos de ningún modo de acuerdo con la situación, pero es hora de reactivar nuestros negocios e intentar evitar cierres definitivos. Somos una gran familia, y trabajaremos unidos para conseguir volver a ver a La Laurel llena de vida y de calidad, como siempre lo hemos hecho. Hoy, a pesar de todo, y de todos, seguimos adelante", finalizan.