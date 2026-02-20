La huelga de Médicos ha afectado a unos 8.000 pacientes en La Rioja durante estos últimos cinco días

Concentración de médicos frente al Hospital San Pedro - EUROPA PRESS

LOGROÑO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales estima, según su balance semanal, la incidencia media de seguimiento de la huelga de médicos del 10 por ciento. Alrededor de 8.000 pacientes se han podido ver afectados en el conjunto del sistema sanitario público riojano.

En Atención Primaria, durante toda la semana se han podido suspender una media de 700 consultas al día. Aproximadamente 3.500 consultas anuladas en el total de los cinco días.

En cuanto a las consultas externas hospitalarias, desde la Consejería explican que, en torno a 40 consultas se han suspendido al día, lo que supone una media aproximada de 700 pacientes diarios afectados.

Cerca de 3.500 pacientes en el conjunto de la semana (unos 200 actos asistenciales diarios).

En pruebas diagnósticas, desde la Consejería indican que se han suspendido una media de 50 pruebas al día. Por lo tanto, alrededor de 250 pruebas diagnósticas aplazadas en cinco días.

En cuanto a la actividad quirúrgica ha habido una media de 10 quirófanos inactivos cada día. En torno a 200 intervenciones quirúrgicas anuladas a lo largo de la semana.

Todos los datos son estimativos y reflejan el impacto acumulado de la huelga en la actividad asistencial ordinaria.