La IA anticipa el futuro del alquiler: Logroño registrará un descenso de los precios del 0,9%

LOGROÑO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial prevé que la ciudad de Logroño registre un descenso del 0,9 por ciento en los precios del alquiler de viviendas a nivel trimestral (es decir, comparando la evolución estimada entre 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025).

Esta es la principal estimación sobre La Rioja del Índice predictivo de alquiler DataVenues de Fotocasa, "que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de alquiler a nivel trimestral", ha indicado esta entidad.

Desde enero de 2025, Fotocasa publica trimestralmente las estimaciones de esta revolucionaria aplicación desplegada gracias al uso combinado de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data, puestas al servicio del mercado de la vivienda.

El norte de España concentra las mayores alzas de precios del alquiler Según el algoritmo, a nivel nacional, el número de capitales con precios al alza descenderá de 26 a 15, mientras que 19 ciudades mantendrán valores estables y otras 17 experimentarán caídas, dos menos que en el trimestre anterior.

El resultado es un mapa dividido entre un norte en crecimiento, un centro peninsular estabilizado y ajustes en el sur y en la zona mediterránea.

"Las ciudades del norte lideran las previsiones de crecimiento de precios, debido a que la demanda se está desplazando hacia estas zonas", ha indicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Son, ha dicho, mercados tradicionalmente más estables y con una calidad de vida elevada, y aunque la oferta de vivienda también es limitada, los precios todavía son más asequibles.

"Es la nueva tendencia detectada en el mercado del arrendamiento, la demanda huye de las zonas más tensionadas como la costa mediterránea o las grandes capitales, en busca de precios más accesibles", ha explicado.

Sin embargo, ha añadido, "también son relevantes los descensos previstos, porque podrían interpretarse como una corrección natural del mercado tras el sobrecalentamiento sufrido".

En primer lugar, Santander (+6,9 por ciento), Pontevedra (+6,3 por ciento) y San Sebastián (+4,7 por ciento) lideran el ranking nacional.

En Castilla y León, Valladolid (+1,4 por ciento) también crece, mientras otras capitales como León (0,0 por ciento), Salamanca (0,0 por ciento), Burgos (0,0 por ciento), Palencia (0,0 por ciento), Zamora (0,0 por ciento) y Ávila (0,0 por ciento) permanecen sin variaciones.

En Galicia, la situación es heterogénea: mientras la citada Pontevedra destaca con una de las mayores subidas, Lugo (0,0 por ciento) se mantendrá estable y Ourense (-2,9 por ciento), A Coruña (-1,7 por ciento) y Vigo (-0,7 por ciento) mostrarán retrocesos.

En el País Vasco, San Sebastián (+4,7 por ciento) se distancia de la estabilidad en Bilbao (0,0 por ciento) y Vitoria (0,0 por ciento).

También en el norte, Oviedo (+0,1 por ciento) incrementará ligeramente los precios.

El interior y sur peninsular presentan una dinámica dual.

Badajoz (+4,3 por ciento) será la capital con el avance más destacado del interior, mientras Granada (+1,1 por ciento), Huelva (+0,8 por ciento) y Córdoba (+0,7 por ciento), registrarán subidas de precio más moderadas.

Por otro lado, la meseta castellana y manchega mantendrá precios prácticamente congelados.

Toledo (0,0 por ciento), Ciudad Real (0,0 por ciento), Guadalajara (0,0 por ciento), y Albacete (0,0 por ciento) reflejan un mercado más equilibrado.

En contraste, el interior central y noreste sufrirán las mayores caídas del país: Huesca (-15,0 por ciento) y Soria (-10,8 por ciento) lideran las bajadas, seguidas por Teruel (-2,9 por ciento), Cuenca (-3,1 por ciento) y Segovia (-2,1 por ciento).

En el arco mediterráneo, el comportamiento será desigual, siguiendo los datos facilitados por Fotocasa a través de la predicción de la Inteligencia Artificial.

Las subidas más notables se registrarán en Tarragona (+3,4 por ciento) y Valencia (+2,9 por ciento), y también habrá ligeros repuntes en Almería (+0,4 por ciento) y Málaga (+0,3 por ciento), mientras Castellón de la Plana (0,0 por ciento) se mantendrá estable, y Murcia (-3,2 por ciento) y Alicante (-2,6 por ciento) reducirán precios.

Por su lado, en las principales urbes, la previsión apunta a plena estabilidad: Madrid (+0,1 por ciento) y Barcelona (0,0 por ciento) prácticamente no variarán los precios de los alquileres.

Lo mismo ocurre en otras capitales provinciales como Sevilla (0,0 por ciento), Zaragoza (+0,2 por ciento), o Girona (0,0 por ciento).

Asimismo, en las islas, las predicciones también apuntan a contención o bajadas de las rentas: Las Palmas de Gran Canaria (0,0 por ciento) y Santa Cruz de Tenerife (0,0 por ciento) mantendrán precios estables, mientras que, en Baleares, Palma de Mallorca (-3,6 por ciento) destacará por su corrección a la baja.

Por último, el descenso de precios afectará a otras capitales, como es el caso de Cádiz (-6,1 por ciento), Lleida (-5,9 por ciento), Pamplona (-2,1 por ciento), Logroño (-0,9 por ciento), Cáceres (-0,5 por ciento) y Jaén (-0,5 por ciento).