Identificada la autora de varias estafas por internet por 15.600 euros en distintos puntos del país

Una de los perjudicadas es una ciudadana de Logroño que fue estafada por la venta de un vehículo de segunda mano a través de internet

LOGROÑO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja ha identificado en Madrid a la autora de un Delito de Estafa por la supuesta venta de un vehículo de segunda mano a través de Internet por valor de 2.200 euros. Se ha comprobado que la misma autora estafó a otras tres personas con otras supuestas ventas a particulares por valor de 15.600 euros en portales online de compraventa de segunda mano.

PORTALES ONLINE DE COMPRAVENTA DE SEGUNDA MANO

A través de conocidos portales online de compraventa de segunda mano, la autora publicitaba ventas ficticias de coches en conocidos portales dedicados a la compra-venta de artículos entre particulares. La detenida se quedaba con el dinero y no entregaba el supuesto vehículo anunciado. Una vez que la víctima se interesaba por la venta del vehículo, usurpando la identidad de otras personas, remitían documentación falsa sobre los supuestos vehículos anunciados.

La documentación había sido manipulada, constatando que había sido empleada para la comisión de diversas estafas del mismo tipo. Además, también emplearon documentación falsa para la apertura de cuentas bancarias.

AUTORA CON DOMICILIO EN MADRID

Se ha podido averiguar que la autora, que reside en una localidad de Madrid, estafó a tres víctimas más, ascendiendo el total de lo defraudado a 15.600 euros. La detenida reintegraba el dinero inmediatamente a través de cajeros automáticos para evitar la trazabilidad a través de otras cuentas o que los fondos fueran bloqueados por las entidades al detectar su fraudulenta procedencia.

La autora es una mujer, de 45 años de edad, procedente de Rumania, con domicilio en Arganda del Rey (Madrid) y a la cual no le constan antecedentes policiales.

ANUNCIOS FRAUDULENTOS EN WEBS DE SEGUNDA MANO

Ante este tipo de estafas, la Policía alerta que es muy fácil publicar anuncios fraudulentos en webs de segunda mano simulando la venta de cualquier artículo para, una vez cobrado la cantidad acordada por su venta, no proceder al envío del artículo en venta. Por ello, se aconseja a los particulares que realicen una serie de comprobaciones sencillas, previas al pago de dichas compras:

Suelen emplear argucias de todo tipo que hagan atractiva la venta: precios más bajos, necesidad de venderlo por estar sin empleo, fotos atractivas en el anuncio, posibles (y falsas) valoraciones del usuario. No existen chollos en Internet.

Tratarán hacerte creer que la venta está revestida de legalidades. Para ello, simulan contratos de compraventa que no tienen valor; conversaciones amenas para ganarse tu confianza, pantallazos falsos de la supuesta venta; envío de documentación identificativa que se corresponde con la enviada por otras víctimas. Al final, una compra entre particulares se basa en la confianza entre las dos partes, cualquier formalidad por el vendedor carece de valor porque puede ser falsa.

No remitir nunca documentación personal a un particular, bajo ningún pretexto. La van a emplear para enviarla a otras víctimas simulando ser tú y es posible que después acabes siendo denunciando o que con ella se den de alta fraudulentamente en otros servicios.

Emplean servicios como Whatsapp para engatusar a las víctimas y ganarse su confianza. Se recomienda gestionar la compra por teléfono y preguntarles características concretas sobre el artículo para ver qué responden.

No pagues nada por adelantado. Es preferible comprar artículos que puedas revisar en persona y hacer el pago también en persona o emplear medios de pago que puedan retener tu pago hasta que hayas recibido el objeto de la venta.

Las plataformas de segunda mano no se responsabilizan de estas estafas, no comprueban su legalidad ni retiran anuncios fraudulentos por lo que es posible que tu estafador siga actuando o el anuncio activo. Tampoco pierdas el tiempo con ellos, no te van a volver a responder.

Si, por un momento, ocurre algo que te haga sospechar, corta toda conversación, tu experiencia te dice que algo no anda bien.

Si se realiza una transacción y poco después te percatas de que es fraudulenta, ponte en contacto rápidamente con tu entidad bancaria para su cancelación y denunciar lo antes posible aportando todos los datos posibles sobre la venta y el supuesto vendedor.

PHISHING-CAR

El phishing es un tipo de ciberdelito por el que los delincuentes tratan de engañar a los internautas para conseguir dinero, datos bancarios o contraseñas de manera fraudulenta.

El phishing-car es una variación del phishing en la que la venta de un coche es el gancho para engañar al comprador.

Detrás de las estafas de phishing-car hay organizaciones perfectamente coordinadas. Son difíciles de localizar ya que publican anuncios en páginas web legales, con datos reales por lo que, a priori, nada hace sospechar que se trata de un anuncio falso.

609408.1.260.149.20211025090151