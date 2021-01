Identificada la estafadora que realizó 141 compras 'on line' por 3.000 euros, cargándolos en la cuenta de un familiar

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Rioja ha identificado a la autora de un delito de Estafa que realizó hasta 141 compras con los datos bancarios de un familiar en diferentes comercios y aplicaciones online por valor de casi 3.000 euros.

La autora, familiar del denunciante de setenta y tres años 73 años en un descuido, obtuvo los datos completos de las tarjetas bancarias de la víctima y con esta información, a través de diferentes plataformas online, realizó más de 141 cargos de pequeña cuantía- comprendidos entre 1 y 20 euros -de forma reiterada durante dos meses consecutivos.

La víctima así como la entidad bancaria "no alertaron de los cargos al ser estos de pequeña cuantía y en plataformas online, los cuales no evidenciaban la importancia del montante y el delito de estafa continuada hasta que la víctima no acudió al banco a actualizar su cartilla, realizando la actualización unos meses posteriores debido a sus problemas de salud y la pandemia mundial sufrida por el virus Covid-19".

La persona autora de los hechos, es una mujer, de treinta y siete años de edad, vecina de Logroño a la que le constan numerosos antecedentes previos por Delitos de Hurto, Estafa y contra la Salud Pública.

CONSEJOS PRESTADOS POR EL GRUPO DE DELITOS TECNOLÓGICOS

Se recomienda revisar de forma frecuente las compras realizadas con tarjetas bancarias así como los cargos existentes en cuentas y productos asociados al objeto de identificar la existencia de cargos no legítimos realizados por terceros de forma indebida y acudir a denunciar a la Comisaría en caso de ser detectados, además de contactar con su entidad bancaria para comunicar los hechos.

También se recomienda no dejar los datos bancarios ni las tarjetas asociadas al alcance de terceros así como cualquier código de identificación o PIN que permita autorizar las compras.