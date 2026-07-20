El IER organiza en Sojuela y Villoslada de Cameros actividades para acercar el estudio de las mariposas al público - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), a través del área de Ciencias Naturales, ha organizado dos actividades divulgativas en Sojuela para dar a conocer la riqueza y diversidad de las mariposas de La Rioja, tanto diurnas como nocturnas.

Las propuestas, abiertas a la ciudadanía y dirigidas por especialistas en lepidopterología de la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente Rural de La Rioja (ADEMAR), combinarán la divulgación científica con el contacto directo con el medio natural.

La primera de las actividades, 'Conociendo las mariposas de Sojuela', se celebrará el miércoles 22 de julio, a partir de las 10 horas, con salida desde el Centro Social de Sojuela. La jornada incluirá un taller introductorio sobre mariposas y una salida de campo para la observación e identificación de especies presentes en el entorno.

En caso de que las condiciones meteorológicas o las altas temperaturas impidan realizar la actividad al aire libre, el programa se trasladará a la Casa de la Nieve de Sojuela, donde se desarrollará un taller dedicado a los insectos y las mariposas.

La organización recomienda a los participantes acudir con agua, almuerzo, ropa y calzado cómodos, así como protección solar. La actividad está abierta a personas de todas las edades, si bien los menores deberán asistir acompañados por un adulto.

La programación continuará el viernes 24 de julio, a las 21 horas, con la actividad 'Noche de mariposas', que tendrá lugar en la balsa de riego de Sojuela.

En esta ocasión, los participantes podrán conocer el fascinante mundo de las mariposas nocturnas mediante una sesión de estudio con trampas de luz, guiada por los especialistas Tomás Latasa, Andrés Garzón, Sergio Sierra y Salvador Peñalva.

Para esta actividad se aconseja llevar agua, bocadillo, linterna o luz frontal, además de ropa y calzado cómodos. En el caso de los niños, será obligatorio acudir con gorra y gafas de sol con filtro UV. Ambas actividades cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Sojuela, la asociación ADEMAR y las asociaciones La Sombra del Olivo y Santa Úrsula.

La última de las salidas se celebrará en Villoslada de Cameros el viernes 31 de julio, a partir de las 10,30 horas, con punto de encuentro en la ludoteca.

Con el título 'Conociendo las mariposas de Villoslada', la jornada incluirá una charla introductoria sobre mariposas e insectos y una salida de campo para la observación e identificación de especies presentes en el entorno.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Sociedad Cultural Recreativa Casino de la Paz. Toda la agenda completa del IER se puede consultar en su web www.larioja.org/ier