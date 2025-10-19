El IER presenta el número 57 de 'Belezos', dedicado a Práxedes Mateo Sagasta en el bicentenario de su nacimiento

El IER presenta el número 57 de la revista 'Belezos', dedicado a Práxedes Mateo-Sagasta en el bicentenario de su nacimiento - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) presenta el número 57 de la revista 'Belezos', dedicado íntegramente a la figura de Práxedes Mateo-Sagasta, con motivo del bicentenario de su nacimiento en Torrecilla en Cameros (1825-2025).

El acto de presentación tendrá lugar el lunes 20 de octubre, a las 19 horas, en la Comicteca de la Biblioteca de La Rioja, y contará con la participación del director del IER, Óscar Robres, y del director de la revista, Urbano Espinosa.

Con este monográfico, 'Belezos' se suma al conjunto de iniciativas impulsadas durante 2025 por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud -a través de la Dirección General de Cultura, el Instituto de Estudios Riojanos y la Fundación Sagasta- para conmemorar los doscientos años del nacimiento del insigne político riojano.

El volumen aglutina trece artículos firmados por especialistas y estudiosos que ofrecen una visión poliédrica y actualizada sobre la personalidad y la trayectoria de Sagasta.

Desde una semblanza biográfica general ilustrada con material gráfico de gran valor hasta análisis sobre su pensamiento político, su aportación al sistema financiero y su decisivo papel en el desarrollo de infraestructuras, la revista traza un retrato completo de uno de los grandes protagonistas de la modernización de España en el siglo XIX.

UNA FIGURA CLAVE DEL LIBERALISMO ESPAÑOL.

Entre los temas que aborda el número destacan el estudio sobre la familia materna de Sagasta, la investigación sobre su imagen fotográfica a través del artista danés Christian Franzen, y trabajos centrados en su pensamiento político-religioso, su ley de asociaciones de 1887 o la legislación sobre la prensa que marcó un hito en la historia del periodismo español.

El monográfico se completa con artículos dedicados a su faceta de orador y periodista, así como a su condición de ingeniero y su implicación directa en la expansión de las redes estatales de ferrocarriles y carreteras.

También se dedica un espacio a los vínculos entre Sagasta y La Rioja, desde su nombramiento como Hijo Predilecto de Logroño hasta la historia simbólica de la estatua que preside la fuente de la Plaza del Mercado.

UNA PUBLICACIÓN DE REFERENCIA.

'Belezos' mantiene su vocación divulgadora y su apuesta por la difusión del conocimiento sobre la historia, la cultura y la sociedad riojana.

La revista, editada por el Instituto de Estudios Riojanos, está disponible en los principales quioscos y librerías al precio de 4 euros, y la suscripción anual con envío a domicilio tiene un coste de 10 euros.

Los números anteriores pueden consultarse a través del portal bibliográfico Dialnet, donde la publicación supera las 7.000 descargas mensuales de media, además de su difusión en las principales redes sociales.