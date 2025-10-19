El III Encuentro Derecho Social y Empresa UR aborda este lunes solución alternativa a conflictos en el ámbito laboral

LOGROÑO, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El III Encuentro Derecho Social y Empresa aborda el lunes 20 de octubre en la Universidad de La Rioja la solución alternativa de conflictos en el ámbito laboral en el Salón de Grados del Edificio Quintiliano y con retransmisión streaming a través del canal YouTube de la UR.

Esta actividad está organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UR, a través del Seminario Permanente del Departamento de Derecho, y cuenta con la financiación de la Dirección general de Trabajo y Salud Laboral, la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo y el Gobierno de La Rioja.

En ella intervendrán distintos profesionales y profesores de la disciplina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la directora del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y otros expertos en la solución alternativa de conflictos laborales.

El III Encuentro Derecho Social y Empresa se dirige a profesores y alumnos de las distintas universidades españolas e hispanoamericanas, así como a cualquier profesional y particular interesado en conocer la situación y últimas tendencias de los sistemas alternativos de solución alternativa de conflictos laborales en La Rioja, a nivel nacional y otras experiencias en Hispanoamérica.

La Universidad de la Rioja ofrece a través de esta actividad un debate sobre la solución alternativa de los conflictos laborales como un medio que permita obtener un desenlace rápido y adecuado que, además, contribuya a mitigar el actual colapso de los juzgados y tribunales en el orden social. Cuestiones sobre las que los expertos ofrecerán su visión profesional.

Quienes deseen asistir a esta tercera edición es necesario inscribirse previamente a través del enlace: http://bit.ly/3IYLojW. Quienes cursen el Programa de Doctorado en Derecho y Cambio Social (UR), así como quienes asistan presencialmente a la totalidad de la sesión y lo soliciten en el formulario de inscripción, recibirán un certificado de asistencia.