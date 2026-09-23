Impulsada la modernización de las instalaciones deportivas de Zarratón para hacer actividades todo el año

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, firma un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zarratón - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Zarratón, Daniel Lombillo, acompañados del consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y de miembros de la corporación local, han suscrito un convenio de colaboración para financiar las obras de adecuación del pabellón municipal y del entorno del polideportivo de la localidad.

"El objetivo de esta actuación, financiada por el Gobierno de La Rioja con una inversión de 280.771,18 euros, es modernizar las instalaciones para disponer de un espacio funcional y confortable, con capacidad para 150 personas, en el que desarrollar actividades lúdicas y deportivas durante todo el año", ha subrayado Gonzalo Capellán.

El jefe del Ejecutivo ha enmarcado esta inversión "dentro de nuestro compromiso con la puesta en marcha de espacios de ocio y convivencia en el medio rural, especialmente en los pequeños municipios, con la intención de que todos los pueblos dispongan de un punto de encuentro para la sociabilidad y la dinamización".

La aportación del Ejecutivo regional supone el 90 por ciento de los 311.967,98 euros presupuestados para llevar a cabo la obra del pabellón. El plazo de ejecución de la misma asciende a cuatro meses, a contar desde la firma del contrato. El espacio tiene una superficie de 393 metros2 y una zona de actuación interior de 234,95 metros2.

La principal intervención comprende la reordenación integral de la distribución interna del pabellón, lo que permitirá habilitar dos salas polivalentes, una en la planta baja y otra en la primera alta. La primera de ellas, que constituirá el espacio principal del pabellón, tendrá una superficie útil de 168,40 metros cuadrados. La segunda, con una superficie de 50,11 metros cuadrados, estará destinada a habilitar un gimnasio para la práctica de yoga, pilates, musculación y artes marciales, entre otras actividades.

Para ello, se procederá a la demolición de los antiguos vestuarios y compartimentaciones obsoletas con el fin de optimizar la superficie útil. Asimismo, se reconfigurará la planta baja con un nuevo acceso y una escalera metálica renovada.

Los trabajos incluyen la instalación de un sistema de climatización y ventilación de alta eficiencia energética, que estará compuesto de bombas de calor de elevado rendimiento, lo que permitirá regular la temperatura de las estancias en cualquier estación del año garantizando un consumo energético reducido y la nula utilización de combustibles fósiles. También se renovará el pavimento interior del pabellón para adaptarlo al uso deportivo bajo techo y eventos comunitarios. Además, la obra incluye el refuerzo del aislamiento térmico y acústico en todo el recinto y la colocación de nuevos falsos techos continuos.

Para actualizar la iluminación y la red eléctrica, se sustituirán las luminarias antiguas por proyectores y puntos de luz de tecnología LED de bajo consumo, al tiempo que se reestructurará el cuadro general eléctrico y se instalarán líneas de alumbrado de emergencia. Otra de las actuaciones abarca la habilitación de nuevos baños adaptados para personas con movilidad reducida y la instalación de puertas correderas automáticas, cerramientos de vidrio y un elevador portátil para asegurar el acceso a personas con movilidad reducida.

ACONDICIONAMIENTO DEL EXTERIOR Y DE LA PLAYA DE LA PISCINA

El entorno exterior y la playa de la piscina será completamente acondicionados, de manera que se ejecutará un nuevo pavimento de gres porcelánico antideslizante en la zona de la piscina y rampas de acceso, así como la limpieza y pintado integral de las fachadas exteriores. Por último, se instalará un nuevo sistema de extracción de humos y chimenea en la cocina, y se reubicarán los depósitos acumuladores de agua caliente sanitaria (ACS) solar para liberar espacio de almacén en la zona de la barra.

Las instalaciones son uno de los principales focos de atracción turística del municipio, especialmente en la temporada estival, y también uno de los principales motivos de fijación de población en la localidad, por lo que se llevan realizando sucesivas inversiones en el mismo.

Del mismo modo, el jefe del Ejecutivo ha visitado la actuación realizada, en el marco del Plan de Obras y Servicios Locales, para la mejora del acceso al edificio institucional y las oficinas municipales, con una subvención concedida de 208.052,27 euros para una actuación cuyo importe total ha alcanzado los 232.328,42 euros.

Los trabajos realizados han permitido acondicionar nuevas oficinas de atención a los vecinos en la planta primera del edificio consistorial, favoreciendo así el acceso a las personas con movilidad reducida. Así, se ha realizado una nueva distribución de los espacios divididos con mamparas de vidrio y nuevo mobiliario. Además, se ha ampliado la zona de almacenaje, construido un nuevo aseo accesible, pintado todo el interior, mejorado la envolvente térmica y modernizado la instalación eléctrica del edificio.

"En este pequeño municipio de La Rioja, con el objetivo de que los vecinos puedan contar con los mejores servicios, estamos realizando tres intervenciones: una mejora de la accesibilidad del Ayuntamiento, para prestar servicios y atención diaria a los vecinos; una mejora del pabellón deportivo y de las piscinas y su entorno para obtener nuevos espacios funcionales que permitan todo tipo de actividades; y la restauración de la icónica torre de la iglesia parroquial de Zarratón. Son tres intervenciones que en su conjunto superan los 700.000 euros, lo que demuestra el esfuerzo económico que realiza este Gobierno y también el interés del Ayuntamiento de Zarratón, su alcalde y la corporación", ha precisado el presidente.