Inaugurada la exposición itinerante del Centenario de la CHE 'Por la Cuenca del Ebro'

Inauguración de la exposición itinerante del Centenario de la CHE por parte del alcalde de Logroño, Conrado Escobar - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha inaugurado este miércoles en la Casa de las Ciencias de Logroño la exposición itinerante de su Centenario: 'Por la cuenca del Ebro'. El acto ha contado con la presencia institucional de Javier San Román Saldaña, comisario del Centenario, y de Conrado Escobar Las Heras, alcalde de Logroño.

La exposición 'Por la cuenca del Ebro' ha quedado abierta al público en Logroño desde hoy, 29 de abril de 2026, y podrá visitarse hasta el 31 de mayo de 2026, en la Casa de las Ciencias.

El recorrido expositivo repasa cien años de gestión hidrológica en la cuenca del Ebro y combina documentación histórica, patrimonio hidráulico y contenidos divulgativos sobre los retos actuales del territorio.

En la sede de Logroño, la muestra incorpora un bloque centrado en la relación de la ciudad y de La Rioja con el Ebro: un territorio modelado por el río, la huerta, el viñedo y los usos de la ribera. Este contenido local se ha articulado, además, mediante la colaboración de distintas instituciones riojanas, lo que refuerza el carácter compartido de la exposición y su anclaje en la memoria cultural, patrimonial y social del agua.

La exposición itinerante incluye también una versión reducida del documental del Centenario y una película inédita procedente del fondo documental de la CHE sobre la construcción y la inauguración del embalse de González-Lacasa entre 1932 y 1934.

La programación vinculada a la sede de Logroño incluye los Encuentros del Centenario, que se celebrarán el 14 de mayo en la misma Casa de las Ciencias, con las ponencias de Alfredo Ollero Ojeda y Pablo de la Cal Nicolás.

ACERCA DE LA CHE

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) es un organismo de cuenca de ámbito intercomunitario, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Entre sus funciones están, la construcción y mantenimiento de las infraestructuras (presas y canales), mantenimiento y gestión del patrimonio del organismo, la planificación hidrológica, la administración del dominio público hidráulico y la coordinación con los sectores vinculados a sus distintos usos y con las administraciones, con el objetivo de garantizar una gestión sostenible en la cuenca del Ebro, la más extensa de España. Desde su creación ha trabajado para equilibrar la gestión técnica con la protección ambiental y el interés público con el diálogo territorial.

ACERCA DEL CENTENARIO

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) nació bajo el nombre de Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro, creada el 5 de marzo de 1926 y oficializada al día siguiente en la Gaceta de Madrid. Aquel proyecto, en el que el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo desempeñó un papel decisivo, introdujo en España la idea de gestionar el agua bajo el principio de unidad de cuenca, superando los límites administrativos y apostando por una planificación integral.

Un siglo después, su centenario ofrece la oportunidad de revisitar ese origen y acercar a la ciudadanía la evolución de la gestión del agua en el Ebro. El programa conmemorativo invita a conocer este legado y a participar de él.

A través de la web oficial www.chebro100.com puede consultarse la agenda, acceder a los recursos del centenario y suscribirse al boletín informativo para mantenerse al día de todas las novedades.