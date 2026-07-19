Un incendio hace arder 300 m2 de matorral y algún árbol en una zona de huertas de Arnedo

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un fuego ha quemado esta tarde en torno a 300 metros cuadrados de matorral y algún árbol en el término municipal de Arnedo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 16,30 horas de este domingo, varios particulares han alertado de un humo oscuro en la zona de puente de francos, en una zona de huertas en el municipio riojabjeño de Arnedo.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a los Bomberos CEIS Rioja y a los recursos de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje (un técnico de montes, un agente forestal y una autobomba forestal), además de avisar a Guardia Civil y Policía Local.

Como consecuencia del incendio, se han quemado 300 m2 de matorral y algún chopo.