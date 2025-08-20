El incendio del pasado domingo en Viguera saca a la luz la antigua muralla y torre-vigía de Peña Candil - VALENTÍN SAENZ DE SAMANIEGO

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pasado domingo, 17 de agosto, un incendio arrasó una zona de gran sensibilidad natural y patrimonial en Viguera (La Rioja). Las llamas, además de provocar la pérdida de flora y fauna de enorme valor ecológico, dejaron al descubierto con mayor claridad los restos de la fortificación que dominaba la entrada a Los Cameros: la muralla y la torre-vigía situadas en la peña conocida como Peña Candil o El Castillón.

La muralla, construida en mampostería irregular muy basta, conserva en sus extremos dos pequeñas torres. "Aunque lo que hoy vemos probablemente sea solo el núcleo interno, en origen estaría forrada con sillares de arenisca, como apuntó la historiadora Pilar Pascual al documentar piezas sueltas en la zona del antiguo portillo de acceso", afirman desde Historia de Viguera.

El fuego, al limpiar de maleza el entorno, ha resaltado con fuerza todo su esplendor, "pero al mismo tiempo ha podido dañar y debilitar su estructura, así como afectar a los antiguos aljibes asociados".

En la misma peña se alza la torre-vigía, una construcción en mampostería irregular unida con argamasa, de factura tosca y en gran parte derruida. Su tipología, distinta de las torres musulmanas califales del siglo X, apunta a un modelo constructivo más primitivo, posiblemente del siglo IX o incluso anterior.

Formaba parte de un sistema de vigilancia interconectado que protegía el antiguo camino de acceso a la meseta, vía que antes había sido calzada romana.

El topónimo Peña Candil parece vincularse a la iluminación nocturna con antorchas, lo que refuerza su papel estratégico en la defensa y control del territorio.

Desde Historia de Viguera "lamentamos profundamente los daños medioambientales ocasionados y expresamos nuestra preocupación por el impacto del fuego en este patrimonio histórico".

Instan a las autoridades competentes a:

Realizar un estudio técnico que evalúe los daños sufridos por la muralla, los aljibes y la torre-vigía.

Poner en marcha medidas urgentes de conservación y recuperación de la fortificación.

Promover la puesta en valor de este enclave, clave en la historia de Viguera y en la defensa de las puertas de Los Cameros.

Historia de Viguera reafirma su compromiso con la defensa, conservación y divulgación del patrimonio histórico y cultural de nuestra tierra.