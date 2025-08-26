Los incendios forestales ya han afectado a 123,9 hectáreas en La Rioja este año, 107,3 en agosto

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que los incendios forestales ya han afectado este año 2025 a 123,9 hectáreas en La Rioja, de las que 107,3 corresponden a los ocurridos en agosto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, y preguntada por los periodistas, el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado de que, para hacerles frente se ha producido "una ampliación bastante significativa del dispositivo".

Ésto, ha dicho, supuso la incorporación de 22 personas a los retenes, que dio un total de 108 operarios. Ha sumado "refuerzos presupuestarios", de forma que "la inversión que tiene el Gobierno de La Rioja en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales es de más de ocho millones de euros en el presupuesto".

"Quiero recordar, además, también que durante el presupuesto vigente en este año 2025, incrementamos en un millón de euros la relación presupuestaria para el programa de atención a las emergencias en general, no solo para los incendios forestales", ha dicho.

Con respecto a la estabilización de las plantillas, y el pase a fijos del personal fijo discontinuo, ha asegurado que "ya está en la hoja de ruta marcada por el Gobierno de La Rioja".

"Se va a hacer y, de hecho, ya está incorporado desde antes del verano en las negociaciones que estamos llevando a cabo en cada una de las mesas editoriales", ha dicho.

Por último, ha avanzado un "incremento de plantilla", así como novedades en los próximos presupuestos, del año 2026, que se conocerán, ha indicado, más adelante.