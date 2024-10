Incrementar el gasto público sanitario y plazas públicas de residencia, demandas ante el Día de las Personas de Edad

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ante la celebración hoy, 1 de octubre, del Día de las Personas de Edad, responsables de Comisiones Obreras y UGT han reivindicado incrementar el gasto público sanitario y crear más plazas públicas de residencia.

Los secretarios generales de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras de La Rioja, Eusebio Marín, y UGT, Tomás Latasa, han trasladado, en la mañana de hoy, sus demandas a la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, Marín ha considerado necesario "implementarse políticas públicas en materia de promoción de la salud imprescindibles para garantizar el envejecimiento activo".

Y es que, ha dicho, "la falta de éstas afecta de manera directa al deterioro de la salud y las capacidades autónomas de las personas mayores".

Ha visto necesario incrementar el gasto sanitario público hasta al menos el 7,5 por ciento del PIB. "Algo que venimos reivindicando durante años y que con la pandemia se demostró muy necesario", ha dicho.

También, "impulsar la atención domiciliaria a las personas dependientes, así como reforzar los centros de atención diurnos y nocturnos".

Para Marín, en La Rioja "habría que hablar largo y tendido" sobre las residencias, después de que el Gobierno de La Rioja publicara una resolución por la que no se sancionarán los incumplimientos de ratio en las mismas en esta comunidad.

Ha resaltado cómo "lo principal sería crear muchas más plazas residenciales pero públicas; porque hay una diferencia enorme entre lo que le cobran a una persona residente en una pública que en una privada".

Junto a esto, ha considerado importante "la formación de las personas que cuidan, dotación suficiente y mejorar los ratios actuales", esto es, "el número de trabajadores y trabajadoras que se consideran suficientes como para atender a las personas residentes".

Tras la resolución que sacó el Gobierno de La Rioja, ha apuntado, estas ratios no sólo no se cumplen en algunas de ellas, sino que, además, no se sanciona y "se crean agravios comparativos con las que las cumplen".

La consejera, María Martín, ha indicado, "dijo que tenían que atender exactamente con la misma calidad a las personas", pero, ha visto, "eso es imposible, no se lo creen ni ellos, porque con menos personas es imposible dar la misma calidad de atención a las y los residentes".

ENVEJECER CON DIGNIDAD

Latasa ha resaltado el sentido del día de hoy. "Así como en el mundo obrero el primero de mayo es un estandarte, el primero de octubre es una reivindicación para que las personas de edad estemos siempre presentes", ha resaltado.

Las peticiones ante este día, ha dicho, son "envejecer con dignidad" mediante un refuerzo de los sistemas de atención y asistencia a las personas mayores en todo el mundo.

En La Rioja tenemos, ha afirmado, tenemos 66.600 jubilados y pensionistas "y hay muchos de ellos que están en pobreza".

Otras reivindicaciones son "la mejora en la dependencia, en la gestión domiciliaria y centros de atención". Todo, "en alusión directa a la atención y a la asistencia de las personas mayores que proclama Naciones Unidas".