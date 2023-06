Un informe externo al Ayuntamiento dará un diagnóstico sobre las obras de Cien Tiendas para determinar futuras acciones

LOGROÑO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un informe externo al Ayuntamiento de Logroño dará un diagnóstico sobre las obras de las Cien Tiendas, tanto la parte ejecutada ya (el 40 por ciento) como sobre el 60 por ciento restante. Este estudio, como ha avanzado este miércoles la portavoz del nuevo equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, será la base para determinar futuras actuaciones en la zona.

Como ha señalado Sanz en la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno Local, "nos hemos encontrado una 'tormenta perfecta' en este caso, de modo que lo que pretendemos es tener una perspectiva y tener un diagnóstico de la ejecución, queremos conocer la valoración técnica de ese 40 por ciento ya ejecutado y luego queremos también conocer cuál es el estado de la futura ejecución".

"A partir de ahí -ha añadido- tomaremos la decisión. Pero de una forma paralela estamos trabajando en otros aspectos, por ejemplo, la resolución del contrato desde el punto de vista administrativo que ya está puesta sobre la mesa. No vamos a desechar ninguna opción de cara a que la resolución de ese contrato sea la más ágil posible".

A ello ha sumado que "igualmente, estamos trabajando con los vecinos y comerciantes de la zona, que son los verdaderos protagonistas, escuchando cuáles son sus demandas, no vamos a dar ni un solo paso que no esté consensuado con ellos". Como ejemplo, ha puesto la petición de no hacer ahora trabajos "de magnitud", ya que actuar en época alta de terrazas o durante las rebajas "les causaría un perjuicio económico irreparable".

Y, paralelamente, Sanz ha asegurado que "no vamos tampoco a escatimar absolutamente nada para pedir todas aquellas responsabilidades al anterior equipo de Gobierno que sean necesarias", ya que, como ha asegurado, "conocíamos la situación pero solo en parte, teníamos conocimiento de ciertos aspectos, pero desde luego no de todo lo que había ahí, ha habido una falta de transparencia absoluta".

Sobre esos aspectos "desconocidos", la portavoz del Gobierno municipal ha abundado en que "sabíamos lo evidente, que las obras no se estaban ejecutando correctamente, porque es que todo el que transite y pasee por allí se puede dar cuenta de cómo está el estado de las baldosas, del pavimento, de las zonas de rodadura".

"Pero -ha detallado- los vicios ocultos que estaban sin darse a conocer eran la situación administrativa del procedimiento". Así, además de lo relacionado con la tramitación de la resolución del contrato, desde el punto de vista legal, "vamos a seguir dando todos lo pasos de acuerdo con la legalidad".

Sin embargo, ha dicho que "hay informes que desconocíamos, en los que se establecen una serie de valoraciones sobre cuáles han sido verdaderamente los hitos en cuanto a esta obra, los plazos que se han solicitado que se prolonguen porque no se llegaba a ejecutar la obra".

Es decir, "hemos sacado a la luz todos aquellos engaños que el anterior equipo de Gobierno, y ahora nosotros tenemos que abordar todo eso". "No vamos a poner ni una sola excusa. Nosotros somos ahora equipo de Gobierno y tenemos que dar solución. Eso lo tenemos claro. No vamos a ser un equipo de gobierno que ponga excusas respecto a lo que nos han dejado los anteriores. Pero sí tenemos que trasladarles y que todo el mundo sea consciente de cuál es la situación en la que nos encontramos".

Mientras esta situación se resuelve, y aún teniendo en cuenta la resolución pendiente del contrato, además de las demandas de vecinos, comerciantes y hosteleros el entorno, Celia Sanz ha señalado que "la intervención física se irá produciendo desde el minuto uno que se pueda producir, lo que ocurre es que no se va a abordar de una manera global, porque es inviable hacerlo de una manera rápida".

"Pero eso no quiere decir que no vayamos a tomar decisiones de ejecución puntual, atendiendo a urgencias y a las prioridades de los comerciantes y hosteleros. Las intervenciones y ejecuciones físicas sí que se van a producir desde el momento que se pueda. Si esto puede ser en julio, será en julio, y si es en agosto, pues en agosto, pero siempre de manera consensuada con los vecinos de la zona y los comerciantes".

Tampoco descarta que se pueda actuar en el 40 por ciento de la obra ya ejecutada "porque pretendemos que con este informe técnico incluso se proceda a realizar determinadas catas en aquellas zonas ejecutadas precisamente para que se nos traslade el nivel o la valoración de los daños o vicios que pueda aparecer en esa obra por materiales o por mala ejecución".

A partir de ahí "tomaremos decisiones", siempre teniendo en cuenta que "en este caso, no lo podríamos hacer hasta que el contrato anterior esté resuelto". Una resolución contractual que "vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso no llegue a los tribunales, o que si se llega a los tribunales busquemos una solución consensuada, no vamos a escatimar en cualquier medio que busque una solución inminente".