El Ingreso Mínimo Vital ha llegado a 5.132 hogares riojanos en julio

LOGROÑO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en julio a 5.312 hogares riojanos, con 516,72 euros de media por hogar, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

A nivel nacional se ha dirigido a 752.469 hogares en los que viven 2.299.000 personas. La cuantía media de la prestación es de 519,16 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 426,3 millones de euros. Este mes, hay 112.501 prestaciones activas más que las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17,6 por ciento.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, en julio de 2025 se contabilizan 370.570 beneficiarios más que los registrados en este mismo mes de 2024 (+19,2 por ciento). Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,8 por ciento de los titulares (509.970) y el 53,5 por ciento de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.229.040.

INFANCIA E IMV

El 41,2 por ciento de los beneficiarios son niños, niñas y adolescentes, 947.903, por lo que se da respuesta a uno de los objetivos principales del IMV que es combatir la pobreza infantil. En julio, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 69 por ciento. En total, hay 519.011 hogares con menores, de los que 129.655 son monoparentales, es decir, se constituyen por un solo adulto (normalmente mujer) que está a cargo de menores. "Más de 129.000 hogares monoparentales están recibiendo el Ingreso Mínimo Vital.

En la mayoría, hay una mujer al frente y menores a su cargo. La prestación supone una palanca esencial en un momento difícil de sus vidas, cuando sostener una familia sola implica un esfuerzo enorme. El IMV contribuye a dar estabilidad y seguridad a estas madres y a sus hijos e hijas, reconociendo su realidad y acompañándolos donde más lo necesitan", ha valorado la ministra Elma Saiz.

Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia (CAPI), que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 527.071 unidades de convivencia.

Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. La cuantía media del complemento en julio ha sido de 67,7 euros por cada menor y de 124,6 euros por hogar con menores.

EL IMV, UNA PRESTACIÓN ESTRUCTURAL

Desde su puesta en marcha, el IMV ha llegado a 1.068.719 hogares y beneficiado a 3.176.036 personas, de los cuáles 1,37 millones son niños, niñas y adolescentes, el 43,3 por ciento del total. "En estos cinco años de vigencia, el Ingreso Mínimo Vital ha demostrado ser una herramienta eficaz e imprescindible para reducir la pobreza extrema y la desigualdad, especialmente entre niños, niñas y adolescentes. Detrás de cada dato hay una vida, un hogar que se apoya en esta ayuda para mirar al futuro con un poco más de certeza", asegura Saiz. Se cumplen cinco años desde la creación del IMV, en los que la Seguridad Social ha destinado 16.204,7 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación.