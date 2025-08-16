Se inicia el período hábil de caza menor para la codorniz, urraca, corneja negra, estornino pinto, zorro y conejo

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temporada de caza en La Rioja comenzó ayer viernes, 15 de agosto, con la apertura de la media veda, que permitirá la caza menor de especies como la codorniz, la corneja negra, el estornino pinto, el zorro o la urraca, entre otros.

La caza se podrá practicar todos los martes, jueves, sábados, domingos y festivos hasta el próximo sábado 6 de septiembre para todas estas especies autorizadas, aunque con algunas excepciones según que especie.

Tanto la paloma torcaz y la paloma bravía solo podrá cazarse desde el 21 de agosto hasta el 6 de septiembre (diecisiete días), mientras que el conejo extiende su período desde el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen María, hasta el 30 de septiembre.

El cupo máximo diario por cazador se establece en quince codornices, sin límite para el resto de especies.

No obstante, se prohíbe cazar en parcelas sin cosechar, debiendo el cazador indemnizar los daños que ocasione bajo su responsabilidad.

PROYECTO COTURNIX

El estudio más importante sobre la codorniz en toda Europa, el Proyecto Coturnix, inicia su sexta temporada coincidiendo con la apertura de la media veda, con un nuevo reto a batir por los participantes, la realización de dos censos simultáneos de codorniz enmarcados en el #CoturnixChallenge.

Se trata de un análisis pionero que busca, junto a otros parámetros, conseguir estimar la población real de la codorniz en España, requisito exigido por la Unión Europea para conocer el estado de conservación de la especie y garantizar la sostenibilidad de su caza.

Desde su inicio en el año 2020, Coturnix ha logrado reunir datos aportados por más de 5.000 cazadores voluntarios de todo el país, recopilando más de 65.000 muestras biológicas, la información de cerca de 300 anillas y la realización de cerca de 3.000 censos con el Observatorio Cinegético.

Además, este año se ha sumado un nuevo reto a conseguir por los cazadores españoles, la realización de dos censos simultáneos, el primero de ellos el día 15 de agosto en aquellas comunidades autónomas que tengan ya abierta la media veda y el segundo el día 23 de agosto, en todas aquellas regiones en las que se autorice la caza de la codorniz.

También cobrarán especial importancia los datos recopilados por dispositivos GPS portados por los perros durante las jornadas de caza, que aportarán datos clave para poder estudiar la superficie cubierta en las jornadas de caza y transformar con ello el número de codornices avistadas en valores de densidad.

No obstante, fuera de estas fechas clave (15 y 23 de agosto) Coturnix sigue necesitando la participación del mayor número de cazadores durante toda la media veda, con el objetivo de incrementar la extensión espacial para recopilar datos de jornadas de caza y de muestras de codorniz de, al menos, 700 municipios españoles.