Iniciada la renovación de pavimentos en áreas de juegos de Clavijo, Avenida Moncalvillo y Paseo Jerónimo Jiménez

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las áreas de juegos infantiles de los parques de la Calle Clavijo, Avenida Moncalvillo y Paseo Jerónimo Jiménez verán renovados los pavimentos del suelo esta semana.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Logroño ha informado de actuaciones en tres parques de la ciudad, a los que seguirán otras cinco áreas infantiles a lo largo del año.

Así, tras las actuaciones iniciadas, y hasta fin de año, se va a llevar a cabo la renovación del Parque de La Cometa, Parque Fueros de Logroño, Parque Fermín Gurbindo, Plaza de Libertad y Parque de Semillero.

En las actuaciones se mejoran las condiciones de las áreas de juego, sustituyendo y renovando la base de caucho de los mismos y se reparan los elementos de mobiliario que puedan estar dañados.

La realización de estos trabajos tiene un presupuesto de 146.289 euros y la empresa adjudicataria que los está desarrollando es Urbabil 2000, S.L.