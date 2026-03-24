El Instituto de Estudios Riojanos publica el número 58 de la revista 'Belezos', dedicado a la cultura popular riojana

Número 48 de la revista Belezos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IER ha iniciado la distribución del número 58 de la revista 'Belezos', publicación dedicada a la divulgación de la cultura popular, la historia y las tradiciones de La Rioja. El nuevo número presenta carácter misceláneo e incluye trece trabajos de investigación y divulgación sobre patrimonio, historia, arte, naturaleza, mundo rural y lengua.

La portada de este número se dedica a la donación de más de 5.500 placas estereoscópicas realizadas por Celestino Martínez a partir de 1920, que pasan a enriquecer los fondos documentales del IER y que próximamente estarán disponibles para investigadores y estudiosos.

El número incluye también un trabajo dedicado a la figura de Jesús Cuadrado, que permite recorrer la relación entre fotografía, cómic y cultura contemporánea. La historia riojana ocupa una parte importante de la publicación, con estudios sobre los acontecimientos previos al Auto de Fe de Logroño de 1610, el hasta ahora desconocido castillo de Ferrera en Ábalos o la realidad social de Villanueva de Cameros en el siglo XVIII a través de sus censos.

Del mismo modo, el patrimonio y las tradiciones están presentes en un estudio sobre los hornos tradicionales de yeso en Viguera, así como en trabajos dedicados al legado benéfico de las hermanas Herreros de Tejada en Lumbreras o a la memoria del despoblado de Ribalmaguillo.

El número se completa con artículos relacionados con la actualidad, como varias iniciativas de recuperación del arbolado en Autol y Logroño frente al cambio climático, una propuesta fotográfica sobre multiculturalidad e identidad en el barrio logroñés de Madre de Dios, la sección dedicada a la lengua y un trabajo sobre la restauración de seis libros singulares del monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla. La revista ya está disponible en quioscos y librerías al precio de 4 euros. La suscripción anual, que incluye los ejemplares publicados durante el año con envío a domicilio, tiene un coste de 10 euros.

Los números anteriores pueden consultarse también a través de Dialnet, lo que contribuye a ampliar la difusión de la publicación.