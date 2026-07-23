El Instituto Riojano de la Juventud y el Ayuntamiento de Calahorra visitan las actividades formativas del CJCC - CJCC

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra ha recibido esta semana la visita del director del Instituto Riojano de la Juventud, Juan Diego Alcaide, y del concejal de Juventud del Ayuntamiento de Calahorra, Iván Jiménez, quienes tuvieron la oportunidad de compartir un encuentro con las personas jóvenes participantes en los cursos de "Monitor de Ocio y Tiempo Libre" y "Democracia en acción".

Durante la visita, ambos representantes pudieron conocer de primera mano el desarrollo de estas propuestas formativas, conversar con el alumnado y acercarse a las inquietudes, aprendizajes y proyectos de las personas participantes.

La formación "Democracia en acción" nace de la colaboración con el Consejo de la Juventud de España. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar a las personas jóvenes conocimientos y herramientas que les permitan fortalecer su participación social, desarrollar proyectos con impacto positivo y contribuir activamente a la transformación de su entorno.

A través de dinámicas participativas, espacios de reflexión y actividades prácticas, el curso fomenta valores como el compromiso, la cooperación, el pensamiento crítico y la implicación de la juventud en la vida democrática.

Por su parte, el curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre continúa formando a jóvenes interesados en adquirir competencias para trabajar en actividades educativas, culturales y de ocio, promoviendo una intervención responsable, inclusiva y adaptada a las necesidades de la infancia y la juventud.

Desde el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra agradecemos la visita y el apoyo mostrado por parte de ambas instituciones.